Онлайн-встречу с детской писательницей устроили в библиотеке на Башиловской

Онлайн-встреча с писательницей Эрой Ершовой прошла в детской библиотеке № 34, расположенной на Башиловской улице. Ведущей стала литературный критик, главный редактор проекта «Книги моей жизни» Клариса Пульсон.

Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

— Детская писательница Эра Ершова, особенность прозы которой заключается в следовании чеховским традициям, рассказала о своем творчестве и ответила на вопросы читателей, — поделилась заведующая библиотекой Ольга Измайлова.

Адрес детской библиотеки № 34: ул. Башиловская, д. 3. (мю)