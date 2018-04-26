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Онлайн-встречу с детской писательницей устроили в библиотеке на Башиловской
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Онлайн-встречу с детской писательницей устроили в библиотеке на Башиловской 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Онлайн-встреча с писательницей Эрой Ершовой прошла в детской библиотеке № 34, расположенной на Башиловской улице. Ведущей стала литературный критик, главный редактор проекта «Книги моей жизни» Клариса Пульсон.
Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Детская писательница Эра Ершова, особенность прозы которой заключается в следовании чеховским традициям, рассказала о своем творчестве и ответила на вопросы читателей, — поделилась заведующая библиотекой Ольга Измайлова.
Адрес детской библиотеки № 34: ул. Башиловская, д. 3. (мю)
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