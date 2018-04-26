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Американцев поразило зрелище с участием президента, владеющего английским
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Американцев поразило зрелище с участием президента, владеющего английским 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Вашингтон — Американцы, смотревшие в среду утром телевизор, стали свидетелями изумительного спектакля, в котором выступил говорящий по-английски президент.
Все ведущие кабельные сети прервали плановые передачи, чтобы показать этот феномен. Человек, которого назвали «президентом», говорил полными, грамматически правильными предложениями, причем делал это без видимых признаков напряжения или дискомфорта.
Уже через несколько минут после начала трансляции зрители стали звонить на телевидение и спрашивать, не розыгрыш ли это.
«Я не могла поверить своим глазам, — сказала телезрительница из Акрона, штат Огайо. — Наверное, это были спецэффекты или что-то такое».
Это зрелище покоробило очень многих, но знающие люди с кабельных каналов сообщили, что в период с 2009 по 2017 год они транслировали несколько сотен речей англоязычных президентов.
Энди Боровиц — юморист, автор книги «50 самых смешных американских писателей» (The 50 Funniest American Writers), ставшей бестселлером по версии New York Times, публикуется в New Yorker с 1998 года.
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