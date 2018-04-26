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Программу благоустройства дворовых территорий района Коньково составили с учетом мнения активных граждан
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Программу благоустройства дворовых территорий района Коньково составили с учетом мнения активных граждан 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
С 18 января по 28 февраля на портале «Активный гражданин» проводилось голосование по программе благоустройства дворовых территорий района Коньково. Напомним, коньковцы выбирали детские площадки, на которых необходимо провести благоустройство. Всего в голосовании приняло участие 15 267 человек!
2 960 коньковцев проголосовали за благоустройство двора на Генерала Антонова, 1. За благоустройство детской площадки на Введенского, 12/2 свои голоса отдали 2 404 человека, столько же активный гражданин посчитало, что нужно преобразить детскую площадку на Введенского, 10/1. Благоустройство ждет и детскую площадку на Генерала Антонова, 5,5, за нее проголосовали 2 522 активный граждан. За благоустройство дворовой территории на Генерала Антонова, 5/4 свои голоса отдали 2 749 горожан, и, наконец, благоустройство детской площадки во дворе на Бутлерова, 24 поддержали 2 773 коньковцев. Во всех дворах появятся детские городки, скамейки, урны, новые опоры освещения, покрытие, будут установлены МАФы.
Также за счет средств стимулирования управ районов в 2018 году во дворе по адресу: улица Введенского, 26/3, будут установлены 10 опор освещения. Преображение в этом году ждет двор по адресу: Островитянова, 11. Там установят покрытие из искусственной травы, МАФы на детских площадках, игровой городок, скамейки, урны, устроят зону песочницы, а также ограждения на детской площадке.
На Профсоюзной, 93/3 появится покрытие из искусственной травы, установят МАФы на детских площадках, игровой городок, скамейки, урны, устроят зону песочницы. Такие же работы будут проведены и по адресу Профсоюзная, 110/4.
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