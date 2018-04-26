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Студия Ghibli впервые показала тематический парк с героями Миядзаки
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Студия Ghibli впервые показала тематический парк с героями Миядзаки 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Студия Ghibli впервые представила эскизы тематического парка, населенного героями мультфильмов Хаяо Миядзаки, сообщает Japan Times.
Парк развлечений, оформленный в стиле полнометражных лент знаменитого аниме-режиссера, откроется в японском городе Нагакуте в 2022 году. В парке будут воссозданы и характерные для мультфильмов Миядзаки богатые лесные массивы и затерянные в них дорожки. Среди персонажей парка можно увидеть огромных пауков, духов леса в виде кабанов и полуодушевленные дома.
Хаяо Миядзаки — сооснователь студии Ghibli, прославившей японских аниматоров на весь мир благодаря мультфильмам «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и др.
В начале апреля умер один из основателей Ghibli — Исао Такахата.
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