В Японии в 2022 году появится парк развлечений, посвященный мультфильмам Хаяо Миядзаки

ТОКИО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев /. Тематический парк развлечений, посвященный анимационным фильмам студии Ghibli японского мультипликатора Хаяо Миядзаки , откроется в префектуре Аити в 2022 году. Как заявил ее губернатор Хидэаки Омура, в качестве места для строительства объекта был выбран городок Нагакутэ, недалеко от Нагои, где в 2005 году проходила выставка ЭКСПО.

Согласно предварительному дизайну проекта, вход в парк будет оформлен в стиле аниме «Ходячий замок Хаула», а именно с использованием башен, где планируется организовать смотровую площадку. Остальную территорию комплекса площадью около 200 га разделят на несколько зон, посвященных другим известным произведениям мультипликатора.

К примеру, посетители смогут погрузиться в атмосферу картин, среди которых «Принцесса Мононоке» и «Мой сосед Тоторо». Предполагается также воссоздать старый деревенский дом, куда вместе с отцом попадают главные героини мультфильма сестры Мэй и Сацуки. Также там могут построить здание в виде другого популярного персонажа этого аниме — кота-автобуса — или сделать в виде него аттракцион.

Не останутся без внимания и другие творения Миядзаки, в частности, «Унесенные призраками», сюжет которого разворачивается в гостинице на горячих источниках, куда постоянно стягиваются гости со всего призрачного мира.

Префектура Аити и ее центральный город Нагоя известны в Японии благодаря сосредоточению там заводов крупнейших японских корпораций, включая Toyota. Однако этот регион практически лишен достопримечательностей, поэтому развитие туризма здесь проходит в основном за счет строительства развлекательных комплексов. К примеру, недавно там открылся первый в Японии парк развлечений на открытом воздухе Legoland, посвященный известной серии конструкторов.

Студия Ghibli основана в 1985 году Миядзаки и его другом Исао Такахатой. Наиболее известная работа студии — «Унесенные призраками», получившая в 2003 году премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».