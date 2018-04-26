Получатели социальной помощи из района Аэропорт изготовили открытки для ветеранов

Мастер-класс по изготовлению праздничных открыток для ветеранов прошел в центре социальной помощи семье и детям «Сокол», подопечными которого являются и жители района Аэропорт.

Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Ребята с интересом и энтузиазмом окунулись в мир творчества и в воспоминания о своих дедушках и бабушках, героях войны. В итоге открытки получились яркими, а слова благодарности нашим ветеранам — искренними и теплыми, — пояснил представитель администрации.

Поздравительные открытки будут вручены ветеранам на районных праздниках. (мю)