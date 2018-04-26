Получатели социальной помощи из района Аэропорт изготовили открытки для ветеранов 

Мастер-класс по изготовлению праздничных открыток для ветеранов прошел в центре социальной помощи семье и детям «Сокол», подопечными которого являются и жители района Аэропорт.
Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Ребята с интересом и энтузиазмом окунулись в мир творчества и в воспоминания о своих дедушках и бабушках, героях войны. В итоге открытки получились яркими, а слова благодарности нашим ветеранам — искренними и теплыми, — пояснил представитель администрации.
Поздравительные открытки будут вручены ветеранам на районных праздниках. (мю)