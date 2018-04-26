Кинодивы и модели: наслаждаемся красотой удивительных кукол, которых создает архангельская мастерица

Героиня нашего проекта «Нетипичный бизнес» кукольница Марина Минина скоро представит аудитории новые работы — фарфоровые интерьерные куклы. Две блондинки и огненно-рыжая красавица — эти куклы попали в серию, атмосфера которой — лоск фешен-индустрии и красной дорожки. Автор рассказала, чем отличаются эти куклы и сколько будут стоить.

Так заманчиво возлежит она на моем рабочем столе! Согласитесь, что уже виден ее характер. !☺ И у меня уже рождается ее образ и датали наряда! Ойй! 🤗 Сейчас начинается самое интересное!😁😁😁. Ближайшие бессонные ночи мне обеспечены! Публикация от ART DOLL (@mininadolls) 16 Апр 2018 в 7:32 PDT Работа кипит! #кукольныеножки #кукольнаяобувь #коллеционнаякукла #фарфороваякукла #artdoll #dollart #dollartist Публикация от ART DOLL (@mininadolls) 24 Апр 2018 в 4:22 PDT В прошлый раз, когда мы писали текст про Марину Минину, побывали в ее мастерской — на тот момент кукольница как раз купила печь для обжига фарфора и теперь осваивает эту технику. Три новых куклы сделаны из английского скульптурного фарфора — париан. Материал позволяет делать поверхность ровной, гладкой, и поэтому высоко ценится.

Просто на работе🙄 Публикация от ART DOLL (@mininadolls) 19 Апр 2018 в 6:26 PDT — Куклы получились около 40 сантиметров в высоту без учета подставки, — комметирует Марина Минина. — У них пока нет имен. Но есть общая концепция, — это кинодивы или модели, которые позируют на красной ковровой дорожке или подиуме. В Сети я показываю подписчикам процесс изготовления кукол, и люди уже интересуются, можно ли их приобрести. Поскольку я работаю в новой технике с качественным материалом и могу сегодня дольше трудиться над куклой, цена одной — от сорока тысяч рублей.

Какой вам вариант прически больше нравится? 1 или 2? #фарфороваякукла #коллеционнаякукла #porcelaindoll #dollcollection #fasiondoll Публикация от ART DOLL (@mininadolls) 25 Апр 2018 в 1:10 PDT Раньше Марина Минина делала кукол из флюмо — это материал, который сам застывает на воздухе. Потом стала осваивать работу с фарфором. И совмещала в своих работах этот материал с текстилем. Автор считает, что сегодня выходит на новый уровень, но в то же время не изменяет себе — она делает то, к чему постепенно шла в процессе обучения и собственных экспериментов в мастерской.

До и после стрижки☺. Фарфор и шерсть козы. Паричёк клеила сразу коротенькие пряди по форме прически, а потом немного подстригла! Я впервые сделала короткую стрижку кукле. Нравится! #фарфороваякукла #парик #париан #porcelaindoll #dollcollector Публикация от ART DOLL (@mininadolls) 22 Апр 2018 в 4:00 PDT 👉Листайте и увидите, как менялась прическа у этой красотки. Дальше видео😀. Я не могу оставить какую-то деталь в покое (в данном случае волосы-прическа), если мне что-то не нравится. Таким образом волосы становились все короче и короче😂!#процесс #проесссоздантякуклы #фарфороваякукла #porcelaindoll #artdoll #dollartist #dollcollection Публикация от ART DOLL (@mininadolls) 22 Апр 2018 в 4:34 PDT #зубы Публикация от ART DOLL (@mininadolls) 16 Апр 2018 в 1:56 PDT #процесссозданиякуклы #надглазурнаяроспись #chinapainting #porcelaindoll #фарфороваякукла #коллеционнаякукла Публикация от ART DOLL (@mininadolls) 12 Апр 2018 в 1:44 PDT Пока обрабатывала руки и пальчики с ноготочками у меня семь потов сошло😫! Оочень хрупкие детали. Одно неловкое движение и 💣💥 бах-рассыпалась! #porcelaindoll #porcelian #фарфор #фарфороваякукла #авторскаякерамика #авторскаякукла #процесссозданиякуклы #процесс #collectiondoll Публикация от ART DOLL (@mininadolls) 30 Мар 2018 в 11:48 PDT