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В сквере Учёных в Воронеже появятся посвящённые нобелевским лауреатам арт-объекты
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В сквере Учёных в Воронеже появятся посвящённые нобелевским лауреатам арт-объекты 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Варианты представил скульптор Алексей Дикунов. В новом сквере Учёных, который откроется у главного корпуса ВГУ летом 2018 года, появятся арт-объекты. Они будут посвящены достижениям Нобелевских лауреатов из Воронежа — Ивану Бунину, Николаю Басову, Павлу Черенкову и Жоресу Алфёрову. Об этом сообщили на заседании городской комиссии по культурному наследию в четверг, 26 апреля. Варианты арт-объектов, которые увековечат творческие или научные достижения нобелевских лауреатов, представил скульптор, член Союза художников РФ Алексей Дикунов. — Руководство ВГУ поставило перед нами задачу — показать науку в искусстве. Арт-объекты будут говорить о достижениях нобелевских лауреатов. Кроме того, они будут располагаться на небольшом пространстве и будут максимально доступными, — рассказал Алексей Дикунов. Члены комиссии по культурному наследию утвердили варианты воронежского скульптора. Также они рекомендовали руководству вуза рассмотреть возможность разработки арт-объекта, посвящённого Нобелевскому лауреату Михаилу Шолохову. О том, что рядом с главным корпусом ВГУ появится новый парк, стало известно в начале января 2018 года. Первоначально в нём планировали разместить аллею нобелевских лауреатов. Там должны были появится бюсты писателя Ивана Бунина и физиков Павла Черенкова, Николая Басова и Жореса Алфёрова, однако в итоге от этой идеи отказались. Власти заявили, что рядом с главным корпусом ВГУ появится сквер Учёных. Там появится аллея, газоны и цветники. Стоимость работ оценивается в 2,8 млн рублей. Средства на обустройство сквера выделят из городского бюджета. Работы планируют завершить до 15 июля 2018 года. Дарья Крымова
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