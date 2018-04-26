«Непоседы» дадут концерт в честь Международного дня защиты детей 

На сцене выступят Валерия, Ольга Кормухина, А-Студио, Олег Газманов, Александр Маршал, Жасмин, «Город 312», Влад Топалов, Егор Крид, Дмитрий Колдун, Наталья Подольская, Надежда Бабкина, Александр Панайотов, Анастасия Макеева, Стас Костюшкин и представят репертуар из лучших детских песен. Ведущими программы станут Агата Муцениеце и Павел Прилучный. В 2018 году концерт пройдет уже в 17-й раз. Он носит благотворительную цель. В этот день помимо семейной аудитории в зале соберутся воспитанники детских домов и интернатов. Концерт от студии «Непоседы» пройдет при поддержке Первого Канала. Трансляция музыкальной программы запланирована на 3 июня. Где:ГЦЗК «Россия» — Лужники Когда:24 мая в 18:00