В Совфеде заявили о необходимости качественно улучшать социальную политику

Новый кабинет министров будет сформирован после инаугурации президента РФ 7 мая.

"Главная задача — реализовать ту идею прорыва во всех сферах жизни нашего общества ради благополучия людей, которая поставлена в послании президента. Это требует качественного улучшения социальной политики", — сказала Карелова РИА Новости в четверг.

На первое место сенатор ставит кардинальные меры по борьбе с бедностью. «Кроме того, нужны серьезные инвестиции в инфраструктуру социальной сферы. Это — одно из условий создания среды, комфортной для всех возрастов», — отметила она.

В «Десятилетие детства» нужно решить задачу создания современной инфраструктуры детских учреждений: не только школ, детских садов, детских поликлиник, как это уже сделано или запланировано, но и яслей, детских больниц, загородных учреждений детского отдыха, подчеркнула Карелова.

"Для этого нужна соответствующая инвестиционная политика: дать новые импульсы государственно-частному партнерству, больше свободы предпринимателям, снять барьеры, которые мешают развитию частной инициативы", — заключила законодатель.