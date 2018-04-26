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В Совфеде заявили о необходимости качественно улучшать социальную политику
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В Совфеде заявили о необходимости качественно улучшать социальную политику 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова считает, что главная задача нового правительства РФ — реализовать идею прорыва во всех сферах жизни общества ради благополучия людей, это требует качественного улучшения социальной политики.
Новый кабинет министров будет сформирован после инаугурации президента РФ 7 мая.
"Главная задача — реализовать ту идею прорыва во всех сферах жизни нашего общества ради благополучия людей, которая поставлена в послании президента. Это требует качественного улучшения социальной политики", — сказала Карелова РИА Новости в четверг.
На первое место сенатор ставит кардинальные меры по борьбе с бедностью. «Кроме того, нужны серьезные инвестиции в инфраструктуру социальной сферы. Это — одно из условий создания среды, комфортной для всех возрастов», — отметила она.
В «Десятилетие детства» нужно решить задачу создания современной инфраструктуры детских учреждений: не только школ, детских садов, детских поликлиник, как это уже сделано или запланировано, но и яслей, детских больниц, загородных учреждений детского отдыха, подчеркнула Карелова.
"Для этого нужна соответствующая инвестиционная политика: дать новые импульсы государственно-частному партнерству, больше свободы предпринимателям, снять барьеры, которые мешают развитию частной инициативы", — заключила законодатель.
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