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В центре Уфы возведут фонтан «Часы»
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В центре Уфы возведут фонтан «Часы» 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
УФА, 1 мая. /ТАСС/. Фонтан, указывающий время струями воды, построят в Уфе. Об этом в ходе торжественной церемонии открытия сезона фонтанов в День весны и труда сообщил мэр города Ирек Ялалов.
"Сейчас мы приступили к строительству фонтана по условным названием «Часы» на площади имени Ленина
и мы объявим конкурс на лучшее название этого фонтана. Струи воды в нем будут показывать текущее время. Предполагаем, что этот фонтан станет местом встречи влюбленных пар", — рассказал Ялалов. По его словам, с каждым годом Уфа меняется, становится более благоустроенным и комфортным для жизни городом.
Сегодня в столице Башкирии, по данным администрации, заработали три фонтана — в сквере «Орион», парке «Первомайский» и водный каскад «Семь девушек» около Башкирского государственного театра оперы и балета.
"Семь девушек" по итогам 2015 года вошел в тройку лучших фонтанов России, он изображает красавиц, застывших в танце. В основу идеи создания этого арт-объекта легла башкирская легенда: семь башкирских девушек были насильно выданы замуж и вывезены в далекие страны, но они не смогли жить в неволе и, убегая от преследователей, бросились со скалы, превратившись в семь лепестков. Фонтан музыкальный и «танцующий»: в зависимости от громкости и динамики звука струи воды взмывают в высоту или опадают.
Всего на обслуживании городских служб находятся 15 фонтанов. Общая площадь чаш с водой составляет чуть менее 2,5 тыс. кубометров. Большинство из них будут работать с 07:00 мск до 22:00 мск до конца октября, когда «водный сезон» закроется.
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