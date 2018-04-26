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Парад детско-юношеских духовых оркестров пройдет в Ростове-на-Дону
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Парад детско-юношеских духовых оркестров пройдет в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 44 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Марш-парад детско-юношеских духовых оркестров IX открытого Донского фестиваля детско-юношеских духовых оркестров «Возрождение» состоится в Ростове-на-Дону 29 апреля.
Согласно информации из официальных источников, мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Южного военного округа, пройдет с 12.00 до 15.00 в парке имени Октябрьской Революции.
Участниками марш-парада станут 16 детских оркестров из Ростовской области.
Напомним, в мае 2017 года марш-парад духовых оркестров состоялся в донской столице в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Тогда участниками мероприятия стали более 200 юных музыкантов из Ростовской области.
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