Концерт «У камня» организуют шесть досуговых клубов Тверского района

Некоммерческие организации Тверского района организуют для ветеранов Великой Отечественной войны и труда праздничный концерт «У камня» 10 мая.

В программе запланированы музыкальные, танцевальные и вокальные номера, чтение военно-патриотических стихов. Особенным подарком для ветеранов станет показательное выступление воспитанников одного из клубов с казачьей вольтижировкой — «игрой с шашками».

— В городе ко Дню Победы будет проходить масса мероприятий, однако не все ветераны смогут выбраться на них посмотреть. Мы организуем концерт в теплой домашней обстановке. Наше мероприятие пройдет на известной каждому в районе площадке, которую в народе обычно называют «у камня», — поделилась ЮлияГригорьева, руководитель Досугового центра «Детское Ателье».

Последнее время, по ее мнению, люди стали забывать про дворовые посиделки и про ту атмосферу, которая обычно на них царит.

Мероприятие организуют сотрудники Досугового центра «Детское Ателье», Творческий центр «Шапо-Синтез», Некоммерческое партнерство «Социализация», Художественный центр «Дети Марии», Региональный общественный фонд «Ретроспектива» и Автомотоклуб.

Мероприятие состоится между домами 12 и 14 по Малому Каретному переулку. Начало назначено на 16:00.