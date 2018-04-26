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Концерт звезд 90-х перенесли из Дворца спорта в ночной клуб Волжского
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Концерт звезд 90-х перенесли из Дворца спорта в ночной клуб Волжского 

v1.ru 38 минут назад
Фото: v1.ru
Звезды 90-х, позвавшие волгоградцев на концерт во Дворец спорта, встретятся со зрителями в волжском ночном клубе «Мегаспейс».
— Волгоградцы, которые купили сидячие места, устроятся в вип-зонах. У кого билеты на тусовку, тот пойдет в фан-зону, — уточнил управляющий клубом Сергей. — Поместятся все: и зрители, и артисты. Знаете, у нас приличная по размерам сцена. Пока влезали все музыканты.
Волгоградцев, купивших билет на ретро-шоу, встретят на автобусах рядом с закрытым Дворцом спорта.
— Горожан отвезут и туда, и обратно, — уточнил управляющий ночным клубом. — Из-за переездов между двумя городами концерт начнется на час позже — в 20:00.
По словам управляющего клубом «Мегаспейс», пока с ними договорились лишь на один концерт. Где споет музыкант Егор Крид, чей концерт запланирован на 27 мая, пока неизвестно.
Сегодня волгоградская прокуратура рассказала о закрытии Дворца спорта профсоюзов из-за нарушений системы пожарной безопасности.
— Помещения зрительного зала не оборудованы автоматической установкой пожаротушения. Оба выхода из зрительного зала с внешней стороны заблокированы строительными материалами — гипсокартоном, — сообщили V1.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. — Двери эвакуационных выходов открываются не по ходу эвакуации, запоры на дверях из зрительного зала и на эвакуационных дверях, ведущих непосредственно наружу, не дают свободно открыть их изнутри без ключа. В неисправном состоянии находятся автоматическая установка спринклерного пожаротушения и система противодымной защиты.
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