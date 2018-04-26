Концерт звезд 90-х перенесли из Дворца спорта в ночной клуб Волжского

Звезды 90-х, позвавшие волгоградцев на концерт во Дворец спорта, встретятся со зрителями в волжском ночном клубе «Мегаспейс».

— Волгоградцы, которые купили сидячие места, устроятся в вип-зонах. У кого билеты на тусовку, тот пойдет в фан-зону, — уточнил управляющий клубом Сергей. — Поместятся все: и зрители, и артисты. Знаете, у нас приличная по размерам сцена. Пока влезали все музыканты.

Волгоградцев, купивших билет на ретро-шоу, встретят на автобусах рядом с закрытым Дворцом спорта.

— Горожан отвезут и туда, и обратно, — уточнил управляющий ночным клубом. — Из-за переездов между двумя городами концерт начнется на час позже — в 20:00.

По словам управляющего клубом «Мегаспейс», пока с ними договорились лишь на один концерт. Где споет музыкант Егор Крид , чей концерт запланирован на 27 мая, пока неизвестно.

Сегодня волгоградская прокуратура рассказала о закрытии Дворца спорта профсоюзов из-за нарушений системы пожарной безопасности.