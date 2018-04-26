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«Узнай наших»: Габдулла Тукай
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«Узнай наших»: Габдулла Тукай 

Казанский репортер 27 минут назад
«Казанский репортер» продолжает проект «Узнай наших» и предлагает проверить свои знания о выдающихся людях, связанных с Казанью, или познакомиться с ними. На этой неделе — Габдулла Тукай, поэт, публицист, общественный деятель и журналист.
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