У Беззубика появится подружка

Завершение трилогии «Как приручить дракона» уже не за горами. В Лас-Вегасе на CinemaCon показали трейлер третьей части франшизы — «Как приручить дракона. Скрытый мир». И там есть кое-что очень интересное.

В последней части зрителей ждет возвращение Драго Блудвиста, который жаждет реванша. Уже совсем взрослый Иккинг встретится с ним лицом к лицу. И главная интрига: у дракона Беззубика появится подружка. Влюбленный дракон, вот чего мы ждали все это время!

Трейлера в Сети пока нет, очень ждем, а сама третья часть франшизы выйдет в России 21 февраля 2019-го года.

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