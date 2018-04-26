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У Беззубика появится подружка
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У Беззубика появится подружка 

Tlum.ru 24 минуты назад
Фото: Tlum.ru
Завершение трилогии «Как приручить дракона» уже не за горами. В Лас-Вегасе на CinemaCon показали трейлер третьей части франшизы — «Как приручить дракона. Скрытый мир». И там есть кое-что очень интересное.
В последней части зрителей ждет возвращение Драго Блудвиста, который жаждет реванша. Уже совсем взрослый Иккинг встретится с ним лицом к лицу. И главная интрига: у дракона Беззубика появится подружка. Влюбленный дракон, вот чего мы ждали все это время!
Трейлера в Сети пока нет, очень ждем, а сама третья часть франшизы выйдет в России 21 февраля 2019-го года.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Стало известно название третьей части «Как приручить дракона»
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