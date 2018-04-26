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Призовой фонд II Международного конкурса молодых пианистов в Москве составит 40 тыс. долл.
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Призовой фонд II Международного конкурса молодых пианистов в Москве составит 40 тыс. долл. 

Агентство «Москва» 13 минут назад
, сообщил журналистам художественный руководитель конкурса Денис Мацуев.
«В этом году призовой фонд составляет 40 тыс. долл. Было 98 заявок из 26 стран мира — самая большая и серьезная работа была у нашего потрясающего жюри. В итоге отобрано 15 счастливчиков из шести стран: Россия, Китай, Казахстан, США, Корея, Беларусь», — сказал Д. Мацуев.
Он также добавил, что обладатель Гран-при конкурса получит акустический рояль фирмы Yamaha. Звание лауреата и премию в размере 5 тыс. долл. получат пять участников конкурса. Десять дипломантов конкурса получат премию в размере 1 тыс. долл., кроме того по 1 тыс. долл. будет вручено педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреатов.
В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил журналистам о возрасте участников.
«Я хотел подчеркнуть — мы рады, что создана сильная команда, хороший попечительский совет, мощный оргкомитет. 26 стран подавали заявки на участие в конкурсе. Самой младшей конкурсантке — 10 лет, а самым старшим — 16 лет», — сказал В. Мединский.
II Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдет с 29 апреля по 5 мая в Москве. Все конкурсанты, прошедшие отборочный тур, примут участие в двух очных турах. Они выступят как с сольной программой (I тур), так и в сопровождении симфонического оркестра (II тур). Конкурс пройдет на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории и в Концертном зале им. П. Чайковского Московской филармонии.
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