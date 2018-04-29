В Москве стартует второй конкурс Grand Piano Competition под руководством Мацуева

МОСКВА, 29 апреля. / ТАСС /. Второй Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition под художественным руководством народного артиста России Дениса Мацуева откроется в воскресенье концертом в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

На вечере выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, за дирижерский пульт встанет маэстро Александр Сладковский . Солировать будут обладатели Гран-при первого Grand Piano Competition россиянин Александр Малофеев и Сандро Небиеридзе из Грузии, а также основатель конкурса Денис Мацуев.

Очные прослушивания участников конкурса состоятся 30 апреля и 1 мая в Рахманиновском зале консерватории. По результатам отбора по видео к ним допущены 15 пианистов в возрасте до 16 лет из Белоруссии, Казахстана, Китая, России, США и Южной Кореи. 3 и 4 мая на сцене Концертного зала им. Чайковского конкурсантам предстоит продемонстрировать свое мастерство во втором туре — с Госоркестром им. Светланова.

Призовой фонд Grand Piano Competition составит $40 тыс. Звание лауреата и премию в размере $5 тыс. получат сразу пять участников конкурса, тогда как первое, второе и третье места присуждаться не будут. Десяти дипломантам конкурса присуждается премия в размере $1 тыс. Кроме того, по $1 тыс. получат педагоги конкурсантов, завоевавших звание лауреата конкурса.

Лауреатов конкурса объявят в Зале Чайковского 5 мая, где с ними выступит Госоркестр им. Светланова под управлением Сладковского. В гала-концерте примут участие Мацуев и дирижер Валерий Гергиев . Там же состоится розыгрыш Гран-при, обладатель которого получит акустический рояль Yamaha.

Конкурс Grand Piano Competition впервые прошел в 2016 году. Смотр быстро набирает популярность у юных талантов. В этом году жюри состязания получило 98 заявок из 26 стран мира, причем уровень подготовки соискателей, по словам Мацуева, был чрезвычайно высоким.