Музыкальный обозреватель «АиФ» Владимир Полупанов побеседовал с «Подъёмниками»

26 апреля 2018 года в гости к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио приехал музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» , давний друг НАШЕго Радио — Владимир Полупанов.

Визит Владимира связан с радостным поводом: в этом году «АиФ» отмечает юбилей — вот уже 40 лет еженедельно выходит свежий номер крупнейшей российской еженедельной общественно-политической газеты. Для НАШЕго Радио 2018 год тоже праздничный, радиостанция отмечает 20-летие.

Владимир Полупанов входил в экспертный совет жюри Ежегодной премии «Чартова Дюжина» 2018 и поделился своими впечатлениями, назвав шоу «превосходным».

В оживленной утренней беседе музыкальный обозреватель вспомнил множество интересных фактов из своей работы с российскими музыкантами и звездами шоу-бизнеса, рассказал о том, какие острые моменты случались за годы его работы, и сделал акцент на том, что он именно обозреватель, а не музыкальный критик.

«Мне кажется, что, по большому счету, все критики — аферисты. Музыкальная журналистика и критика субъективны, я же пытаюсь подойти к вопросу, пропуская все через себя, через судьбы, через взгляды человеческие, и поэтому я называю себя не музыкальным критиком, а музыкальным обозревателем», — уточнил гость НАШЕго радио.

Узнать больше о том, какие штампы придумывал Владимир Полупанов в соавторстве с Отаром Кушанашвили, за какую рецензию на музыкального обозревателя подали в суд, и какие новинки музыкальной индустрии рекомендует авторитетный журналист, можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!