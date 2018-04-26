Ещё
Музыкальный обозреватель «АиФ» Владимир Полупанов побеседовал с «Подъёмниками»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музыкальный обозреватель «АиФ» Владимир Полупанов побеседовал с «Подъёмниками» 

Национальная Служба Новостей 14 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
26 апреля 2018 года в гости к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио приехал музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты», давний друг НАШЕго Радио — Владимир Полупанов.
Визит Владимира связан с радостным поводом: в этом году «АиФ» отмечает юбилей — вот уже 40 лет еженедельно выходит свежий номер крупнейшей российской еженедельной общественно-политической газеты. Для НАШЕго Радио 2018 год тоже праздничный, радиостанция отмечает 20-летие.
Владимир Полупанов входил в экспертный совет жюри Ежегодной премии «Чартова Дюжина» 2018 и поделился своими впечатлениями, назвав шоу «превосходным».
В оживленной утренней беседе музыкальный обозреватель вспомнил множество интересных фактов из своей работы с российскими музыкантами и звездами шоу-бизнеса, рассказал о том, какие острые моменты случались за годы его работы, и сделал акцент на том, что он именно обозреватель, а не музыкальный критик.
«Мне кажется, что, по большому счету, все критики — аферисты. Музыкальная журналистика и критика субъективны, я же пытаюсь подойти к вопросу, пропуская все через себя, через судьбы, через взгляды человеческие, и поэтому я называю себя не музыкальным критиком, а музыкальным обозревателем», — уточнил гость НАШЕго радио.
Узнать больше о том, какие штампы придумывал Владимир Полупанов в соавторстве с Отаром Кушанашвили, за какую рецензию на музыкального обозревателя подали в суд, и какие новинки музыкальной индустрии рекомендует авторитетный журналист, можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Петербурге госпитализирован Шарль Азнавур Живые скульптуры откроют туристический сезон в Керчи Экс-музыканта «Сектора Газа» похоронят в Воронеже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Киноляпы, которые никто не замечал23
Как уходили знаменитости14
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение