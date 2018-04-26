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9 мая состоится праздничная концертная программа «Весна 45-года»
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9 мая состоится праздничная концертная программа «Весна 45-года» 

Каховка 21 минуту назад
Фото: Каховка
9 мая в Москве пройдут праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В районе Зюзино в честь этого праздника проведут несколько мероприятий.
7 мая в 11.00 у памятника «Героям Перекопа» состоится праздничное шествие и митинг участников, ветеранов ВОВ и учащихся школ.
В этот же день в 12.00 проведут праздничное мероприятие «Салют Великой Победе!» по адресу: ул. Перекопская, д. 7, корп.3  А 9 мая жители района могут прийти на концертную программу «Весна 45-года». Начало концерта в 12.00 и он пройдет по адресу: ул. Каховка, дом 9, корпус 3.
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