9 мая состоится праздничная концертная программа «Весна 45-года»

9 мая в Москве пройдут праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В районе Зюзино в честь этого праздника проведут несколько мероприятий.

7 мая в 11.00 у памятника «Героям Перекопа» состоится праздничное шествие и митинг участников, ветеранов ВОВ и учащихся школ.

В этот же день в 12.00 проведут праздничное мероприятие «Салют Великой Победе!» по адресу: ул. Перекопская, д. 7, корп.3 А 9 мая жители района могут прийти на концертную программу «Весна 45-года». Начало концерта в 12.00 и он пройдет по адресу: ул. Каховка, дом 9, корпус 3.