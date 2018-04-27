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В майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя
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В майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя 

Москва24 22 минуты назад
Фото: Москва24
Продажу алкоголя ограничат в столице с 29 апреля по 2 мая, а также в День Победы, 9 мая. Спиртное не будут отпускать в магазинах, расположенных поблизости от пешеходных улиц, площадей и парков. Запрет коснется всех видов алкоголя, включая пиво. С полок также временно уберут газировку в стеклянной таре.
"Ограничение продажи алкоголя в праздничные дни необходимо для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений", — цитирует главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова портал мэра и правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что россияне будут отдыхать четыре дня — 29 и 30 апреля, а также 1, 2. Выходным будет и 9 мая. За время праздников в столице пройдет более 300 крупных мероприятий, концертов и выступлений. Торжественная манифестация профсоюзов состоится 1 мая на Красной площади. Там же 9 мая пройдет парад военной техники в честь Дня Победы.
Праздничный фейерверк 9 мая можно будет посмотреть на 33 площадках. Световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут — его будет хорошо видно во всех столичных округах.
Синоптики на время первых майских праздников обещают москвичам хорошую погоду. Температура в городе может достигнуть 25 градусов тепла.
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