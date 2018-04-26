За голливудскими кулисами на Болотной набережной

Дуглас Киркланд — многократно отмеченный наградами фотограф, за свою 60-летнюю карьеру создавший множество серий фото, ставших культовыми и разлетевшихся по международным изданиям всего мира.

В центре имени Братьев Люмьер отвели целую комнату, посвященную съемке тогда еще молодого Киркланда, которому посчастливилось запечатлеть одну из самых красивых женщин XX века — Мэрилин Монро . Организаторы использовали мягкую розовую подсветку, создавшую такую же приватную атмосферу, которая царила в вечер 17 ноября 1961 года. «Она просто сказала: „Хорошо, я знаю, что нам необходимо. Нам нужна кровать и белые шелковые простыни и более ничего. Но, — добавила она, — простыни должны быть непременно шелковые“ — Дуглас вспоминал эту фотосессию как „прекрасный танец“. Помимо этих легендарных снимков Мэрилин, на выставке можно было увидеть порой забавные фотографии самого Киркланда, пытающегося удержаться над потолком, чтобы снять Монро сверху. Фото: портал Москва 24/Сипко М. Целый блок снимков был посвящен работе над „Титаником“. Была представлена книга, созданная Киркландом и Джеймсом Кэмероном , в которой подробно рассказана история создания культового фильма и приведены работы фотографа. Кроме нее можно было увидеть репродукции большого формата, на которых запечатлены съемки в воде „после крушения“, знаменитый танец главных героев, возведение декораций…

Еще одна женщина, ставшая иконой голливудского кинематографа, не раз попадала в объектив Дугласа Киркланда. Это Мэрил Стрип , с которой Дуглас работал на съемках лент „Из Африки“, „Выбор Софи“ и „Железная Леди“. Сам фотограф писал, что был тогда поражен диапазону актрисы и пытался заснять и передать эти перевоплощения. Кажется, что по серии фотографий с фильма „Из Африки“ можно написать еще один сюжет. Фото: портал Москва 24/Сипко М.

Но первой фотосессией, с которой начался звездный путь Дугласа Киркланда, стала работа с Элизабет Тейлор . На выставке были представлены снимки с этой фотосессии, и даже русскому человеку они знакомы, хоть и сделаны они в 1961 году. А в 1963 Киркланд работал над обложкой, для которой позировали Элизабет и Ричард Бёртон . Под снимком напечатаны воспоминания фотографа об этой работе: „Они мечтали. Я был свидетелем настоящего спокойствия, которое царило в паре на тот момент“. Киркланду удалось передать это настроение на снимках.

Помимо серьезных фоторабот, были представлены и довольно курьезные снимки-истории. Так, огромная обложка журнала „People“ с Джеком Николсоном притягивала взгляд почти сразу, как зритель входил в зал. Редакторам журнала не понравилась странный и смешной портрет актера, но тогда Джек Николсон уже уехал на съемки, и пришлось выпустить в печать „неудачный“ кадр. В итоге это была самая продаваемая обложка года. Фото: портал Москва 24/Сипко М.

Многие фотографы скажут, что жанр бэкстейдж является одним из самых сложных. Потому что надо рассказать историю, но в этом тебе никто не помогает, как при постановочных съемках, все заняты своим делом. У Дугласа Киркланда определенно получается рассказывать истории.