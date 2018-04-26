Школьник из Прикамья отправил Путину тысячу рублей и попросил его купить ему лотерейные билеты

Школьник из Кудымкара написал письмо президенту России . В нем он попросил Владимира Путина купить и прислать ему лотерейные билеты. Деньги на покупку мальчик приложил — в конверте лежала тысяча рублей. Письмо с деньгами дошло до Кремля. Оттуда его перенаправили в правительство Прикамья. — Я посылаю вам денег и хочу, очень очень с вашей легкой руки купить мне лотерейные билеты с г. Москвы и прислать мне обратно, — написал ребенок (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

Мальчик попросил Владимира Владимировича купить ему лотерейные билеты в МосквеМальчик объяснил, что хочет выиграть для бабушки, живущей в одном из поселков, квартиру в Кудымкаре. Школьник и его родители недавно переехали в город, поэтому он может видеть бабушку только по выходным, и очень скучает по ней. — Вот я и решил написать вам письмо, может я выиграю квартиру и бабушка приедет жить к нам рядом, — мечтает школьник. Также мальчик рассказал Владимиру Владимировичу, что его семья голосовала за него на выборах президента. — Мы очень вас любим и надеемся что будем жить еще лучше и лучше, — заявил ребенок.

Школьник очень хочет чаще видеться с бабушкойПисьмо из Кремля перенаправили в правительство Прикамья. В нем нет номеров телефонов родственников школьника, поэтому связаться с семьей пока не удалось. Ранее воспитатель детского сада из Перми пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату.