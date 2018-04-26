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В усадьбе Монрепо провели пробный демонтаж настенной живописи
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В усадьбе Монрепо провели пробный демонтаж настенной живописи 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Реставраторы провели демонтаж пробного участка альфрейной живописи в Главной зале Усадебного дома музея-заповедника «Парк Монрепо».
Альфрейной называется настенная живопись, которая имитирует различные виды интерьерной отделки. В Главной зале — это широкий бордюр, который как бы продолжает круглые окна под потолком. До нашего времени от бордюра сохранились довольно большие фрагменты, но они сильно повреждены.
На старых фотографиях видно, что и стены Залы также были украшены живописью, но внизу она почти не сохранилась.
Как рассказал художник-реставратор высшей категории Николай Михайлов, хоть у реставраторов и имеются определенные методики демонтажа, в каждом конкретном случае необходимо сделать пробный демонтаж для того, чтобы определить и отработать все нюансы. Технически демонтаж — это довольно сложная работа. В Усадебном доме Монрепо задачу осложняют высокая степень поврежденности, в том числе отставшая в некоторых местах от стен штукатурка и большие объемы.
После того, как участки с живописью демонтируют, начнется обратный процесс — все проклеенные слои поочередно снимут путем отпаривания. И уже затем начнется непосредственно сам процесс технической реставрации.
Ранее в Монрепо начались работы по восстановлению валунной ограды. Напомним, срок окончания реставрационных работ в парке — 2019 год
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