В усадьбе Монрепо провели пробный демонтаж настенной живописи

Реставраторы провели демонтаж пробного участка альфрейной живописи в Главной зале Усадебного дома музея-заповедника «Парк Монрепо».

Альфрейной называется настенная живопись, которая имитирует различные виды интерьерной отделки. В Главной зале — это широкий бордюр, который как бы продолжает круглые окна под потолком. До нашего времени от бордюра сохранились довольно большие фрагменты, но они сильно повреждены.

На старых фотографиях видно, что и стены Залы также были украшены живописью, но внизу она почти не сохранилась.

Как рассказал художник-реставратор высшей категории Николай Михайлов , хоть у реставраторов и имеются определенные методики демонтажа, в каждом конкретном случае необходимо сделать пробный демонтаж для того, чтобы определить и отработать все нюансы. Технически демонтаж — это довольно сложная работа. В Усадебном доме Монрепо задачу осложняют высокая степень поврежденности, в том числе отставшая в некоторых местах от стен штукатурка и большие объемы.

После того, как участки с живописью демонтируют, начнется обратный процесс — все проклеенные слои поочередно снимут путем отпаривания. И уже затем начнется непосредственно сам процесс технической реставрации.

Ранее в Монрепо начались работы по восстановлению валунной ограды. Напомним, срок окончания реставрационных работ в парке — 2019 год