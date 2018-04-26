Культурная столица Европы и родина Маты Хари: зачем ехать в Леуварден

В это сложно поверить, но в Европе есть территория, которую еще не успел исследовать российский турист. Речь идет о провинции Фрисландия (или Фризия), которая расположилась в 140 километрах от столицы Нидерландов — Амстердама. А между тем, это определенно #mustvisit для тех, кто любит путешествовать по европейским странам и городам. Статус «Культурная столица Европы 2018», которую получил административный центр и самый крупный город провинции — Леуварден, это только подтверждает. Корреспондент «МИР 24» побывала на «самой свободной» некогда европейской земле и узнала, чем может заинтересовать туристов из России и стран СНГ столица культурной жизни Европы в 2018 году — Леуварден.

Фрисландия — наиболее самобытная часть «королевства тюльпанов». Жители провинции говорят на своем языке — фризском, а все остальные голландцы их не понимают и завидуют тому, что фризский удостоился статуса второго государственного языка. Это произошло, потому что во времена Священной римской империи фризы создали собственную форму независимости, назвали ее «Свободная Фризия» и стали единственной территорией в Европе, на которой в то время отсутствовало социальное разделение и феодализм. В XIII голландские графы отправили во Фрисландию армию с целью заставить граждан платить налоги. В результате гражданская война длилась целых 150 лет. И только в XVI Фрисландия окончательно присоединилась к остальным провинциям Нидерландов.

Добраться до города, если вы едете не из стран ЕС , проще всего на поезде от Амстердама. Например, самые дешевые билеты из Москвы в голландскую столицу в мае стоят 13 тысяч рублей в два конца. Если же Леуварден и Нидерланды — это одна из точек вашего маршрута, и среди прочих есть Германия, то дешевле сначала отправиться туда. Билеты из Москвы в мае можно взять за 9 тысяч туда-обратно. Потом на машине или общественном транспорте можно доехать до Леувардена. Провинция граничит с Германией.

РАСКРЫТЬ ТАЙНУ МАТЫ ХАРИ ВО FRIES MUSEUM

Если вы уже бывали в Голландии, то первое, что вам бросится в глаза в Леувардене — нетипичность города. Когда в Леуварден приезжают жители других нидерландских городов, они сразу же отмечают: «какое здесь все не голландское». И правда, все, начиная от дорог и заканчивая архитектурой, носит особый колорит. Неизменными, пожалуй, остаются только пиво и блины.

Если перевести название Fries Museum дословно, то его следовало бы называть Музеем картофеля фри. Кстати, местные жители просто обожают это простое блюдо. Но в действительности такое название имеет Музей Фризии. Пожалуй, это самый крупный и интересный культурный музей в городе. Находится прямо в центре, на главной площади, поэтому найти его не составит труда. За 18 евро можно посетить четыре экспозиционных этажа. Первый посвящен истории Фрисландии и Леувардена. Здесь много картин, посуды, одежды и бытовых принадлежностей прошлых веков. Даже если вам не сильно интересна история города, то интерактив, присущий голландским музеям, вас равно задержит вас на какое-то время на первом этаже.

Самое интересное для российского туриста находится на втором этаже музея. Экспозиция нескольких больших залов посвящена голландской танцовщице, куртизантке и шпионке Мате Хари, настоящее имя которой Гертруда Зелле. Она родилась в Леувардане. Fries Museum единственный в Европе, где можно так много узнать о жизни этой загадочной женщины.

Авторам коллекции удалось собрать 48 личных писем Маты Хари, которые только спустя 100 с лишним лет стали доступны всем посетителям музея. Причем они не просто грустно лежат пол стеклом. Цитатами из писем и фотографиями расписаны стены от пола до потолка.

«Когда два года назад у меня в руках оказались письма Маты Хари, я думала, что после прочтения они будут меня немного раздражать. Именно такое впечатление у меня было об этой женщине после прочтения некоторых книг. Я считала ее в какой-то мере высокомерной, избалованной и даже жалкой. Но когда я начала читать ее письма, относящиеся к разным периодам жизни, внезапно для себя я обнаружила, что она была амбициозной, умной и умеющий жить в свое удовольствие. Она писала сотни писем, иногда по шесть штук в день. Если бы она жила сейчас, то определенно вела бы Твиттер. Ее письма дают понять кем она была, на самом деле, и в каком настроении находилось в тот или иной период жизни», — сказала научный сотрудник, работавшая над экспозицией Лоуренс Олдерсма.

Помимо писем, здесь собрано много личных вещей, предметов интерьера и даже знаменитый костюм, в котором танцевала Хари. В одном из залов на полотна проецируется видео танцев, которые она исполняла. Даже в таком виде они завораживают своей красотой.

Загадочные обстоятельства сопровождали Хари не только при жизни, но и после смерти. Когда женщину расстреляли, никто из родственников не захотел увидеть ее тело. Его передали в Музей анатомии, где забальзамировали голову. Однако в 2000 году тело украли и до сих пор не нашли. А в 2013 году при загадочных обстоятельствах сгорел дом в Леувардане, в котором родилась будущая шпионка. При пожаре погиб один человек.

На третьем этаже представлена выставка современного интерактивного искусства. Экспозиция посвящена иллюзиям зрения и слуха, с которыми сталкиваются люди в современном мире. На четвертом — выставка, посвященная геноциду евреев во время Второй мировой войны.

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО CТАРЕЙШЕЙ ТЮРЬМЕ BLOOKHUISPOORT

Тюрьмы в Нидерландах, на сегодняшний день, пожалуй, самые невостребованные места, испытывающие явный дефицит в «посетителях». Дело, кстати не в том, что в Нидерландах совсем нет криминала, просто судебная система в стране работает таким образом, что тюрьма — это самая последняя инстанция, до которой доходят единицы. Сегодня опустевшие тюрьмы часто трансформируют. Такая судьба коснулась и Blookhuispoort, которую закрыли лишь в 2008 году. Теперь в тюремных интерьерах работают художественные мастерские, магазины и даже хостел. В нем можно остаться на ночь и прочувствовать всю атмосферу жизни заключенного.

Blookhuispoort — это историческое здание, которое было частью крепости испанских оккупантов в XIV веке. Сразу после освобождения от Испании, крепость было решено снести, но некоторые здания все же уцелели. Их использовали в подсобных целях, а так же в качестве тюрем. Когда голландцы из Леувардена узнали о том, что тюрьма закрывается, то страшно обрадовались, поскольку теперь ничто не вызывало у них негативных эмоций.

ПОКОРМИТЬ КЕНГУРУ В AQUAZOO FRIESLAND

Это развлечение придется по вкусу как взрослым, так и детям. Прямо в центре города расположился зоопарк без клеток и вольеров. Здесь воссозданы условия дикой природы, в которых обычно привыкли жить животные. Они спокойно гуляют по парку, а посетители могут не только на них смотреть, но и кормить. Специальный корм предоставляют работники зоопарка. Особой популярностью пользуются кенгуру, пингвины, морские котики. Входной билет, купленный в кассе, стоит 17 евро. Два евро сэконосят онлайн-покупатели билетов.

УЗНАТЬ, КАК ЖИЛИ ПРИНЦЫ В MUSEUM PRINCESSEHOF

С 1731 по 1765 годы во дворце Princessehof жила вдова принца Оранского-Нассау Иоганна Вильгельма Фризо. Мария Луиза ван Хессен Кассел утонула во время шторма на реке.

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Здание представляет собой дворец в форме буквы U, состоящий из трех домов, которые были объединены в один жилищный комплекс. Сегодня в музее сохранилась гостиная того времени с необычными кожаными обоями и золотым теснением, камином, а также потолком, украшенным лепниной в стиле барокко. Экспозиция в основном состоит из подлинных керамики и фарфора. Музею также принадлежит помещение бывшей школы верховой езды и конюшня штатгальтеров Леувардена. Приобрести входной билет можно за 12,50 евро.

ПОСЕТИТЬ НАСТОЯЩИЙ ЗАМОК DEKEME STATE

Если у вас есть время и вы можете позволить себе выехать за город, то обязательно посетите поместье в деревне Йелсум, в нескольких километрах от Леувардена. Территория сегодняшнего музея — это застроенная усадьба и шесть гектаров живописного сада.

В усадьбе воспроизведены исторические интерьеры, портретная галерея, антикварная мебель и драгоценные реликвии. Дети могут переодеться в исторические костюмы и отправиться «охотиться за сокровищами» либо поиграть в исторические игры. А еще здесь можно заказать настоящий пикник, который приготовят для вас сотрудники музея. Цена билета — всего 3,5 евро.

ПОЕСТЬ БЛИНЫ НА МУЗЕЙНОЙ ПРИСТАНИ

Прогулка по пристани — особое удовольствие. В 2005 году в Леувардане было создано общество Museumhaven с целью обеспечить постоянный причал для речных судов, имеющих историческую ценность. Сегодня здесь можно посмотреть на буеры — легкие лодки, тюялки — грузовые парусные суды для речного плавания, пароходы и парусники.

Но особое внимание туристам стоит уделить «блинному кораблю». Один из старых парусников превратился в ресторан блинов, где можно отведать около 50 различных видов, один из которых — с теплой вишней и взбитыми сливками — называется «Мата Хари».

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ЖИТЕЛЯХ ФРИСЛАНДИИ

Среди голландцев жители Фрисландии несколько раз отличились особой креативностью. Например, осенью 2017 года местные компании CirTec и KNN Cellulose создали первую в мире дорогу из туалетной бумаги. Началось все с того, что инженеры разработали установку, которая позволяет извлекать целлюлозу из отходов. В итоге таким способом удалось добывать до 400 килограмм очищенной целлюлозы в день. Часть полученного сырья отправляют в Великобританию для производства биокомпозита. Из целлюлозы также сделали специальное покрытие для велосипедной дорожки длиной в один километр.

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И сколько это стоит

Жителям Фрисландии очень понравилось экспериментировать с дорогами. После того, как Леуварден был выбран культурной столицей Европы в 2018 году, они решили проложить еще одну дорогу — на этот раз музыкальную. Для этого в одном из пригородов они установили специальное покрытие, которое реагировало на проезжающие по нему автомобили исполнением гимна Леувардена. Однако через несколько дней жители начали жаловаться, что постоянный шум буквально сводит их с ума. И хотя муниципалитет уже оплатил экзотичное дорожное покрытие, вскоре его пришлось демонтировать.