Анна Васильева: «Дмитрий Азаров является объединяющей фигурой»

Руководитель региональной общественной организации «Союз женщин Самарской области» Анна Васильева отметила, что она лично поддерживает выдвижение Дмитрия Азарова на пост губернатора. В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен на заседании возглавляемой ей общественной организации.

"Я ему благодарна за то что пять лет назад с его участием мы создали «Союз женщин Самарской области». Сейчас это разветвленная сеть. Когда он был руководителем города, то во всем нас поддерживал", — рассказала Анна Васильева.

Сейчас, отмечает представитель общественности, Дмитрий Азаров многое делает для подготовки к проведению чемпионата мира по футболу и благоустройства.

"Дмитрий Азаров является объединяющей фигурой, потому что он наш земляк. Другой кандидатуры на этот пост я не вижу", — заключила руководитель общественной организации.

Анна Васильева ожидает, что в случае избрания главой региона Дмитрий Азаров продолжил уделять внимание проблемам женщин и детей. «Мне, как руководителю женской организации, очень хотелось бы надеяться, что будут созданы дополнительные места в детских садах, а особенно в яслях. Будет построено достаточное количество школ, чтобы дети смогли перейти на односменное обучение, — перечислила она направления, требующие особого внимания. — Необходимо продолжать работу по строительству спортивных сооружений и очень хотелось, чтобы было построено новое учреждение летнего отдыха современного уровня. Существующие сейчас, к сожалению, находятся не в лучшем состоянии».

Также Анна Васильева сообщила, что планирует обратиться к главе региона по вопросу поддержки «женского» малого бизнеса. «Я бы хотела предложить провести встречу с главой региона по этому вопросу. Понимаю, что многие проблемы ему известны, но хотелось бы заострить внимание на сложностях в работе небольших ИП, которые организуют женщины в декрете», — отмечает она.