Омичей зовут на «ОмФест»

28 и 29 апреля 2018 года в Омской областной библиотеке имени А. С. Пушкина (пространство «Дача Онегина») пройдёт мероприятие «ОмФест». Организатором мероприятия является региональная федерация ездового спорта.

Также для посетителей мероприятия приготовили мастер-классы. На празднике будет доступна фотозона и детская зона, видеозал, где будут показывать роли про ездовой спорта. Начало мероприятий в 11.00. Вход свободный.