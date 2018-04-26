Омичей зовут на «ОмФест» 

28 и 29 апреля 2018 года в Омской областной библиотеке имени А. С. Пушкина (пространство «Дача Онегина») пройдёт мероприятие «ОмФест». Организатором мероприятия является региональная федерация ездового спорта.
Организаторы подготовили для гостей выставку работ омских фотографов. Так, омичи смогут увидеть снимки Дмитрия Феоктистова, Дениса Пермякова, Анны Матвеевой, Андрея Барыбина, Анатолия Плоцкого, Виктории Антоновой, Сергея Берлова, Светланы Бурзинской, Александры Пахотиной, Константина Богомазова.
Также для посетителей мероприятия приготовили мастер-классы. На празднике будет доступна фотозона и детская зона, видеозал, где будут показывать роли про ездовой спорта. Начало мероприятий в 11.00. Вход свободный.