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Знаменитости с очень маленькими головами: новый инопланетный тренд инстаграма
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Знаменитости с очень маленькими головами: новый инопланетный тренд инстаграма 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
В сети набирает популярность тенденция брать фотографии известных людей, и делать им маленькие (очень маленькие!) головы.
Выглядит это очень странно, но завораживающе.
Здесь и далее фото @peoplebutwithsmallhead
Все началось с аккаунта People but with small head в твиттере и инстаграме, который появился еще несколько лет назад. Его создатели первыми придумали оставлять туловища знаменитостей нетронутыми, а головы, взятые с тех же фотографии, уменьшать в несколько раз.
Затем тенденцию подхватили и другие пользователи интернета.
Во-первых, это создает сильный комический эффект — женщины с маленькими головами выглядят накаченными бойцами, мужчины порой и вовсе похожи на мультяшных персонажей. Во-вторых, этот прием разом нивелирует весь пафос и мнимое величие некоторых персон, не оставляя от их устрашающего вида и следа.
Например, северокорейский лидер Ким Чен Ын становится похожим на злодея Крэнга из «Черепашек-ниндзя».
А грозный и ловкий Рэмбо превращается просто в странноватого и даже немного неуклюжего парня.
Кардашьян пугает телосложением боксера Майка Тайсона.
Канье Уэст, ко всему прочему, заполучил еще и маленькие руки.
Трамп, которому также добавили складок на животе.
Тейлор Свифт выглядит так, как будто не вылезает из спортзала.
А вот и ее подруга Селена Гомес.
Качок Криштиану Роналду.
Глава Facebook Марк Цукерберг во время своего недавнего выступления перед сенатом.
Спорим, что такой Бритни Спирс вы еще не видели.
А это, как вы уже догадались, Бейонсе.
Смешной и трогательный Арнольд Шварценеггер.
Барак Обама и Мишель Обама.
Неподражаемая Эмма Уотсон.
Дженнифер Лопес хороша с головой любого размера.
А вот и певица Ники Минаж.
Элайджа Вуд наконец-то может почувствовать себя большим.
А вот еще более мощный Майк Тайсон.
Люк и Лея тоже поучаствовали во флешмобе.
Джастин Бибер.
Актриса и модель Линдси Пелас.
Хип-хоп исполнитель Meek Mill.
Хлои Кардашян.
Баскетболист Айзея Томас.
Главные герои фильма «SuperПерцы».
Еще более загадочная, чем обычно, Мона Лиза.
Папа римский Франциск.
Сам Иисус Христос.
Владельцы аккаунта приделывают маленькие головы не только людям и киноперсонажам, но и животным.
Ранее мы рассказывали о не менее популярном тренде инстаграма, в виде гигантских курток на знаменитостях.
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