Знаменитости с очень маленькими головами: новый инопланетный тренд инстаграма

В сети набирает популярность тенденция брать фотографии известных людей, и делать им маленькие (очень маленькие!) головы.

Выглядит это очень странно, но завораживающе.

Здесь и далее фото @peoplebutwithsmallhead

Все началось с аккаунта People but with small head в твиттере и инстаграме, который появился еще несколько лет назад. Его создатели первыми придумали оставлять туловища знаменитостей нетронутыми, а головы, взятые с тех же фотографии, уменьшать в несколько раз.

Затем тенденцию подхватили и другие пользователи интернета.

Во-первых, это создает сильный комический эффект — женщины с маленькими головами выглядят накаченными бойцами, мужчины порой и вовсе похожи на мультяшных персонажей. Во-вторых, этот прием разом нивелирует весь пафос и мнимое величие некоторых персон, не оставляя от их устрашающего вида и следа.

Например, северокорейский лидер Ким Чен Ын становится похожим на злодея Крэнга из «Черепашек-ниндзя».

А грозный и ловкий Рэмбо превращается просто в странноватого и даже немного неуклюжего парня.

Канье Уэст, ко всему прочему, заполучил еще и маленькие руки.

Трамп, которому также добавили складок на животе.

Тейлор Свифт выглядит так, как будто не вылезает из спортзала.

А вот и ее подруга Селена Гомес.

Глава Facebook Марк Цукерберг во время своего недавнего выступления перед сенатом.

Спорим, что такой Бритни Спирс вы еще не видели.

А это, как вы уже догадались, Бейонсе.

А вот и певица Ники Минаж.

А вот еще более мощный Майк Тайсон.

Люк и Лея тоже поучаствовали во флешмобе.

Актриса и модель Линдси Пелас.

Хип-хоп исполнитель Meek Mill.

Хлои Кардашян.

Баскетболист Айзея Томас.

Главные герои фильма «SuperПерцы».

Еще более загадочная, чем обычно, Мона Лиза.

Владельцы аккаунта приделывают маленькие головы не только людям и киноперсонажам, но и животным.

Ранее мы рассказывали о не менее популярном тренде инстаграма, в виде гигантских курток на знаменитостях.