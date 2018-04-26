Хит-парад сказок составили в Некрасовке

Хит-парад сказок, посвященный Всемирному дню книги, прошел в библиотеке № 117 района Некрасовка. Читатели, попав в «книжное государство», приняли участие в викторине по известным произведениям детской литературы. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Вспомнили различных героев, которые живут на странице детских книг, а также помогли заблудившимся словам вновь попасть в сказку, — рассказал библиотекарь.

В мероприятии приняли участие школьники.

Отметим, что библиотека расположена по адресу: 2-я Вольская улица, дом 20. (вт)