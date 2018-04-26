Ещё
Хит-парад сказок составили в Некрасовке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хит-парад сказок составили в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Хит-парад сказок, посвященный Всемирному дню книги, прошел в библиотеке № 117 района Некрасовка. Читатели, попав в «книжное государство», приняли участие в викторине по известным произведениям детской литературы. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Вспомнили различных героев, которые живут на странице детских книг, а также помогли заблудившимся словам вновь попасть в сказку, — рассказал библиотекарь.
В мероприятии приняли участие школьники.
Отметим, что библиотека расположена по адресу: 2-я Вольская улица, дом 20. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
В Некрасовке прошел концерт «Звенят ручьи» Юные корреспонденты из Некрасовки приняли участие в фестивале «Поколение созидателей» Вокалисты из Некрасовки отличились на конкурсе «Звездопад талантов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы12
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Как уходили знаменитости15
Киноляпы, которые никто не замечал23
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение