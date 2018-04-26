Роман Архипов: В Америке ни разу не слышал негатива о русских

Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов , который уже несколько лет живет и работает в США, приехал в Москву.

Певец недавно основал свою продюсерскую компанию Allmusic и теперь намерен заниматься открытием новых звезд альтернативной поп-музыки в России.

— Большинство хитов, которые крутятся сейчас на радио в Европе — это альтернатива, — рассуждает Роман. — Это не поп и не рок, это такая динамичная, но нестандартная музыка. Думаю, в эпоху развития интернета все возможно, так как в России эта ниша пуста. Есть те, кто хочет такое делать, но не может. А мы попробуем решить эту сложную задачу. Сам я тоже записал новую песню — вдохновился проектом «Успех» на СТС, скоро услышите. Еще из новостей: скоро полечу в Лос-Анджелес заканчивать наш дуэт с вокалистом Bon Jovi о мире во всем мире. Просто на все сразу меня не хватает. (улыбается) Мы давно записали песню, но все никак не доведем ее до ума. Будучи международником по образованию, считаю своим долгом вносить лепту в межкультурные коммуникации.

Артист рассказал Sobesednik.ru , что уже несколько лет в Америке он не только выступает как сольный исполнитель, но и занимается продюсерской деятельностью. Так, компания Ромы сняла за год целых три клипа для Ольги Бузовой.

— Несмотря на такой имидж недалекой блондинки, Оля интересная девушка и большая трудяга, — говорит о коллеге Роман Архипов.

Фото: пресс-служба Романа Архипова

Также артист поделился новостью, что после шоу «Успех» на СТС, где он взял серебро, он решил записать русскоязычную версию своей песни-победителя.

В финале нашей беседы мы поинтересовались у рокера, как на самом деле относятся американцы к русскоязычным жителям США:

— Прекрасно! — говорит Роман. — Ни разу не слышал каких-то негативных отзывов о русских. Ну, я не имею в виду власть имущих и не говорю о Калифорнии — там никого не любят! (смеется) Например, мои американские друзья очень уважают нашего президента. Они так и говорят: «Какой у вас крутой президент, нам бы такого!» Серьезно, за все время со стороны простых американцев я ни разу не слышал негатива про Россию.

Сейчас в жизни Ромы период обновления во всех смыслах: артист решил привести себя в форму к лету и… отказаться от мяса!

— У меня много друзей-вегетарианцев. И хотя я далек от «зеленой» темы, решил попробовать. Думаю, смогу ли продержаться без мяса хотя бы месяц? Уже две недели — нормально… Если растительная пища вдохновляет столько прекрасных людей, почему нет? — поделился Рома.