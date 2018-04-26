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Депардье рассказал, для чего приезжает в Россию
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Депардье рассказал, для чего приезжает в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье рассказал о том, что любит приезжать в Россию, поскольку всегда встречает здесь интересных людей.
Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Он часто приезжает в Москву — так, накануне он выступил в Кремлевском дворце на мультимедийном вечере, посвященном юбилею Владимира Высоцкого.
"Я не говорю пока по-русски, но учусь. Я каждый раз рад приезжать в Россию, я встречаю здесь интересных людей. Москва — город, который меняется очень быстро", — сказал Депардье на пресс-конференции в четверг.
В данный момент известный актер также занимается производством продуктов в России. Он рассказал, что ищет людей, которые производят натуральные продукты, а также поваров и знатоков русской кухни. Во Франции у Депардье есть винодельни, оливковые плантации и свои рестораны. Теперь на российском рынке появится продукция, брендированная именем известного артиста, в частности водка, произведенная в Белоруссии. Он лично участвовал в разработке рецептуры.
Многие присутствующие отметили, что Депардье находится в прекрасной форме. По словам актера, он не сидит на диете, но отдает предпочтение здоровым продуктам и не ест по вечерам. При этом от алкоголя он не отказывается — пьет очень редко, но много. «Люблю напиться, как Высоцкий. Если я пью — я пью много», — пояснил актер.
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