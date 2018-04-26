Ещё
Жерар Депардье запустил продажу колбасы и десертов в «Ашане»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жерар Депардье запустил продажу колбасы и десертов в «Ашане» 

Rambler News Service 1 час назад
Французский актер Жерар Депардье начал продажу своей продукции в магазинах «Ашан» в Москве и Московской области.
«Это четыре вида колбасных изделий, такое представлены десертные позиции — торт «Наполеон» и запеканка. Это то, что сегодня уже можно купить», — заявила генеральный директор компании «Вкусы Франции», выпускающей эти продукты, Юлия Мосман.
По ее словам, в ближайшее время в продажу поступит водка под брендом Депардье.
«В ближайшее время на полках «Ашана» появится водка, три вида воды, пять видов морса, три вида киселя, а также конфитюр», — сказала она.
Rambler News Service: последние новости
Путин поручил разработать новые механизмы поддержки СМИ для детей и подростков Минкульт попросил Генпрокуратуру расследовать факты по делу о неснятых фильмах В Карелии начали раздавать георгиевские ленточки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы12
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Как уходили знаменитости15
Киноляпы, которые никто не замечал23
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение