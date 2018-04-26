Жерар Депардье запустил продажу колбасы и десертов в «Ашане»

Французский актер Жерар Депардье начал продажу своей продукции в магазинах «Ашан» в Москве и Московской области.

«Это четыре вида колбасных изделий, такое представлены десертные позиции — торт «Наполеон» и запеканка. Это то, что сегодня уже можно купить», — заявила генеральный директор компании «Вкусы Франции», выпускающей эти продукты, Юлия Мосман.

По ее словам, в ближайшее время в продажу поступит водка под брендом Депардье.

«В ближайшее время на полках «Ашана» появится водка, три вида воды, пять видов морса, три вида киселя, а также конфитюр», — сказала она.