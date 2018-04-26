Что происходит с демографией в республике Коми?

В 2017 году в Коми появилось на свет 9736 младенцев. Это почти на полторы тысячи меньше, чем в предыдущем году. Рождаемость снизилась во всех муниципалитетах, кроме Усть-Цилемского района, сообщили в Комистате. Показатель рождаемости на тысячу человек в прошлом году в регионе 11,5, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Снижение числа родившихся статистики связывают с сокращением числа потенциальных родителей. Так, большая часть матерей, родивших в 2017 году, — это женщины в возрасте 25-29 лет (31% от общего числа рожениц) и 30-34 года (31%). Доля внебрачных рождений — 28% от общего числа младенцев. Двойни появились в 147 семьях, а в Сыктывкаре и Усть-Куломском районе в прошлом году родились тройняшки.

Ещё одна тенденция прошлого года — в Коми стали на 12% реже рожать вторых детей. Сократилось и количество первенцев (на 15%), это 36% от общего числа младенцев.