Постоялица зооприюта поблизости от Дмитровского района по кличке Люсьен ищет семью

Волонтеры зооприюта «Бескудниково» ищут семью для собаки Люсьен. Как сообщил один из волонтеров, Люсьен четыре года, она здорова и готова отправиться к новым хозяевам.

— Люсьен немного побаивается людей, но, тем не менее, она очень общительная. Если вы дадите ей понять, что заслуживаете ее доверия, то получите в ответ море ласки, внимания и настоящую верность, — рассказал волонтер. — Наша Люсьен обожает обнимашки, любит детей и неприхотлива в еде. Свободно ходит на поводке и знает команды «ко мне», «рядом», «сидеть», «горка», «барьер».

Он также добавил, что Люсьен отдается ответственным хозяевам по договору, предусматривающему возможность дальнейшего ненавязчивого отслеживания судьбы собаки.

Чтобы познакомиться с Люсьен, необходимо связаться с волонтером приюта по телефону 8 (906) 772-97-31. (мю)