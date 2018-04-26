В Тюменской области представитель уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка посетила Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

В рамках рабочего визита заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Елена Новосельцева посетила Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тюменской области, где ознакомилась с тем, какие условия созданы для ребят, находящихся в учреждении, и какие меры принимаются для их перевоспитания.

Начальник Центра подполковник полиции Виктор Сысков подробно рассказал о его работе. Сюда направляют детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Выстраивая общение с подопечными, сотрудники ЦВСНП учитывают индивидуальные особенности каждого. У большинства есть серьезные проблемы с учебой, для того, чтобы их устранить, организованы регулярные занятия по школьной программе, которые ведут профессиональные педагоги. Нередко случается, что ребята открывают в себе способности к математике, иностранным языкам или другим предметам. Большое внимание уделяется досугу. Есть тренажерный зал, различные спортивные площадки, игровая комната.

Основным критерием при помещении несовершеннолетних правонарушителей в Центр является не тяжесть совершенного ими правонарушения, а необходимость помочь оступившимся подросткам найти свою цель в жизни, стать законопослушным и достойным членом общества. Многие подопечные за время пребывания в стенах данного заведения меняют взгляд на жизнь, начинают более ответственно относиться к своему будущему.

Подводя итог, Елена Новосельцева отметила, что Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тюменской области соответствует необходимым требованиям, а также дала ряд рекомендаций по улучшению его работы.