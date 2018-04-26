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Памятник первым геологам Арктики установят в Ненецком автономном округе
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Памятник первым геологам Арктики установят в Ненецком автономном округе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
ТАСС, 26 апреля. Монумент первым ученым-геологам, принимавшим участие в разведке природных богатств Крайнего Севера, появится в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
"В поселке Искателей установят скульптуру «Первым геологам Крайнего Севера». Решение о финансировании проекта принято администрацией Ненецкого округа. Средства будут выделены в рамках соглашения, заключенного с ПАО «Лукойл», — говорится в сообщении.
Установка скульптуры будет приурочена к 60-летию с начала геологоразведочных работ на территории НАО. Памятник планируется отлить в бронзе, он будет представлять собой геолога с рюкзаком за плечами со специальным молотком в руке, одетого в расстегнутый бушлат и унты, взобравшегося на высокую скалу и рассматривающего окрестности.
Как пояснили в администрации поселка Искателей, контракт на приобретение и установку скульптуры будет заключен до 3 мая. Сами же работы, согласно условиям, должны будут быть выполнены до 1 сентября.
Шестидесятилетний юбилей со дня создания первой нефтегазоразведочной экспедиции глубокого бурения № 5 треста «Войвожнефтегазразведка» Ухтинского территориального геологического управления на территории Ненецкого округа исполнилось 12 апреля. Наращивание геологоразведки с середины 1970-х привело к изменению структуры экономики округа. К сегодняшнему дню в НАО открыто 93 месторождения, а нефтяная отрасль является главной отраслью экономики региона, формирующей бюджет субъекта.
В 2018 году также планируется наградить памятной юбилейной медалью «60 лет геологии НАО» 200 человек, проработавших в геологических организациях не менее 15 лет.
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