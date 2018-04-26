Компания «Волжский осетр» поставила производство рыбы и икры на научную основу

Запрет на промышленный лов осетра в России действует с 2002 года. Люди уже давно забыли вкус Царь-рыбы и черной икры. Вернуть на столы горожан этот исконно русский деликатес сейчас стараются частные предприятия.

В 2015 году в Самаре появилась компания «Волжский осетр». Ее учредители — председатель регионального профсоюза предпринимателей Владимир Симбиркин и эколог, кандидат биологических наук, профессор РАЕ Оксана Ковнир. В ноябре 2016 года ферма уже была представлена Владимиру Путину на юбилейном съезде "Деловой России" в качестве лучшего предприятия Самарской области.

"В губернии это единственное предприятие, поставляющее рыбу как в живом, так и в копченом виде, — говорит глава КФХ Оксана Ковнир. — Помимо продовольственных задач, мы стараемся содействовать восстановлению популяции осетровых в дикой природе. Поэтому каждый год выпускаем малька в Волгу для поддержания экологического баланса".

Здесь выращиваются маточные стада самой крупной из пресноводных рыб — белуги, а также маточные стада ленского осетра, стерляди и гибрида стерляди и белуги — бестера. Кстати, бестер — одна из вкуснейших рыб, выведенных искусственно. К таким же можно отнести и «ролл» — гибрид белуги и ленского осетра.

"Продовольственный рынок в Самаре нуждается в рыбе, — рассказывает Владимир Симбиркин. — Несмотря на то что сейчас для развития рыбного хозяйства делается немало, сложности еще есть. Вода в открытых водоемах далека от совершенства".

Осетр притязателен к условиям содержания. Поэтому чистоту воды и насыщенность ее кислородом обеспечивают установки замкнутого водоснабжения, в которых происходит многоступенчатая система фильтрации. Рыба вскармливается на высококачественных кормах из Дании, изготовленных на основе натуральных ингредиентов, насыщенных необходимыми витаминами. В таких условиях осетр не только полноценно развивается, но и дает потомство. Кстати, икра добывается гуманным методом доения. После забора икры особь восстанавливается и вновь готовится к нересту.

К производству здесь научный подход, которым руководит биолог Оксана Ковнир. На базе фермы работает биологический центр Самарского университета, где проводятся исследования, цель которых — модернизировать и улучшить технологию производства икры. Важно, что здесь получают экологически чистую натуральную икру, без добавок и консервантов. Так деликатес сохраняет все витамины.

"Предприятие входит в гастрономическую карту России как бренд Самарской области, — рассказывает Оксана Ковнир. — Гордимся тем, что компания «Волжский осетр» социально ориентированная, у нас довольно демократичные цены. Продукция представлена в наших фирменных магазинах и ресторанах Самары. Можно сделать заказ на сайте и в наших социальных сетях. Доставка в пределах Самары бесплатная вне зависимости от объема заказа. Работаем с оптовыми и частными покупателями". Осетрина — полезный продукт, помогающий сохранить здоровье и красоту. Она содержит незаменимые аминокислоты и ряд микроэлементов, необходимых организму. Черная икра омолаживает организм, укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует холестерин, восстанавливает нервную систему и обмен веществ.

"В перспективе хотим расширить площадь, что позволит увеличить объем продукции, в которой ощущается спрос, — подытоживают беседу учредители «Волжского осетра». — Чем насыщеннее рынок — тем доступнее продукт для потребителя. Хотелось бы, чтобы министерство сельского хозяйства области наконец обратило на нас внимание. Нам есть чем похвалиться".

Продукцию можно приобрести в Самаре по адресам: Рынок в Постниковом Овраге, 2-й этаж; ул. Победы, 14, магазин «Рыбный». Или заказать доставку в удобное для вас время и место по тел. +79277625209, osetr63.ru в соц. сетях Волжский осетр.

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