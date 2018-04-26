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178 мастеров народной культуры Дона получат ежегодные разовые выплаты
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178 мастеров народной культуры Дона получат ежегодные разовые выплаты 

АиФ Ростов 35 минут назад
Фото: АиФ Ростов
178 мастеров народной культуры Ростовской области получат ежегодные разовые выплаты в 2018 году.
Согласно информации из официальных источников, в этом году размер выплаты увеличен с 3000 до 10000 рублей.
Премию могут получить руководители фольклорных коллективов, ансамблей народной песни, танца, народной музыки, а также исполнители и мастера традиционных ремесел.
При присуждении выплаты учитываются творческие достижения, участие во всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах, выставках.
Премия мастерам народной культуры выплачивается в Ростовской области с 2014 года. Ее получили уже более 700 человек.
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