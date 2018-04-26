178 мастеров народной культуры Дона получат ежегодные разовые выплаты

178 мастеров народной культуры Ростовской области получат ежегодные разовые выплаты в 2018 году.

Согласно информации из официальных источников, в этом году размер выплаты увеличен с 3000 до 10000 рублей.

Премию могут получить руководители фольклорных коллективов, ансамблей народной песни, танца, народной музыки, а также исполнители и мастера традиционных ремесел.

При присуждении выплаты учитываются творческие достижения, участие во всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах, выставках.

Премия мастерам народной культуры выплачивается в Ростовской области с 2014 года. Ее получили уже более 700 человек.