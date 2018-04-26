В Ярославле рядом с детской площадкой оставили открытый люк

Четырёхлетняя девочка едва не провалилась в открытый люк. Дыра зияет по адресу Дачный переулок, 8. Дом построили совсем недавно, рядом детская площадка.

— Моя дочка сегодня едва не провалилась в яму глубиной около двух метров. А ночью туда провалиться труда не составит. Я и сама напугалась, и за других детей боюсь, — жалуется ярославна Анна Холенкова.

Мы показали эту фотографию директору департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаилу Кузнецову

— Я передам поручение своим сотрудникам. А вообще, на любой открытый люк вы можете пожаловаться по телефону 40-40-41. Заявки принимаются круглосуточно, — пояснил Михаил Кузнецов.

Ходить по ярославским улицам всё опаснее и опаснее. Неделю назад в Брагино рядом с парком, где играют дети, зияла огромная дыра. А спустя несколько дней асфальт провалился на Пятёрке.