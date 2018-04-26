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Выжившие: Сможете ли вы уцелеть на войне?
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Выжившие: Сможете ли вы уцелеть на войне? 

Мир24 31 минуту назад
На войне все решают не храбрость, а знания. В этом на собственном опыте убедились герои фильма «Мы из будущего». В нем четверо друзей-черных копателей, которые занимаются раскопками в местах боевых действий, внезапно оказываются в грозовых 40-х. В самый разгар кровопролитных боев Великой Отечественной войны они пытаются выжить и вернуться обратно в свой XXI век. А вы смогли бы уцелеть, оказавшись на войне? Чтобы оценить, каковы ваши шансы, пройдите наш тест.
Борман, Череп, Чуха и Спирт — черные копатели. Они ищут медали, ордена, документы и немецкое оружие времен Великой Отечественной войны в местах былых сражений, а после — перепродают. История решила преподать им такой же циничный урок, как и их поступки. Теперь четверо друзей стали солдатами-следопытами из далекого 42-года. Смогут ли ожесточенные бои дать им понять, какова истинная цена медалей? Узнаете 27 апреля в 17:45 на телеканале «МИР».
В этот же день в 13.15 на телеканале «МИР» начнется показ сериала «Исчезнувшие», в котором бежавший из плена майор пытается освободить пленных их лагеря смерти и одновременно вычислить предателя в партизанском отряде.
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