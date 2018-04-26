В музее Мадам Тюссо появилась фигура Мелании Трамп

Публикация от Univision Noticias (@uninoticias)

Спайсера спросили, как Мелания выглядит в обычной обстановке, вдали от камер. «Она очень грациозная и изящная женщина, — сказал он. — Я не думаю, что американцы отдают себе отчет в ее интеллекте и политическом благоразумии».

Спайсер описал Меланию как прекрасную супругу, неизменно поддерживающую Дональда Трампа в публичной и личной жизни, пишет издание Guardian.

Спросили Шона и о том, поддерживала ли Мелания мужа тогда, когда появились новости о его отношении с порноактрисой. «Я не разговаривал с ней об этом», — признался Шон.

Имеется у новой фигуры и интерактивный элемент. Музей приглашает посетителей «дать Мелании голос» посредством твита с медиастанции, расположенной рядом с фигурой. Твиты будут появляться в живом стриме, а лучшие будут опубликованы. Это решение выглядит ответом музея на движение #FreeMelania, возникшее после выборов в 2016 году, когда Мелания выглядела более чем недовольной во время инаугурации ее мужа.