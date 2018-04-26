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В музее Мадам Тюссо появилась фигура Мелании Трамп
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В музее Мадам Тюссо появилась фигура Мелании Трамп 

Клео.Ру 31 минуту назад
Фото: Клео.Ру
На ее открытии присутствовал Шон Спайсер (Sean Spicer), бывший пресс-секретарь Белого дома. Мужчина утверждает, что модель «невероятно достоверна».
Публикация от Univision Noticias (@uninoticias)
25 Апр 2018 в 11:44 PDT  Фигура Мелании Трамп присоединилась к пантеону знаменитостей, включающему Анджелину Джоли, королеву Елизавету Вторую и многих других. Первая леди сидит за президентским столом в секции политических и религиозных лидеров, поблизости от Папы Франциска, Ганди и Фиделя Кастро.
Спайсера спросили, как Мелания выглядит в обычной обстановке, вдали от камер. «Она очень грациозная и изящная женщина, — сказал он. — Я не думаю, что американцы отдают себе отчет в ее интеллекте и политическом благоразумии».
Спайсер описал Меланию как прекрасную супругу, неизменно поддерживающую Дональда Трампа в публичной и личной жизни, пишет издание Guardian.
Спросили Шона и о том, поддерживала ли Мелания мужа тогда, когда появились новости о его отношении с порноактрисой. «Я не разговаривал с ней об этом», — признался Шон.
Имеется у новой фигуры и интерактивный элемент. Музей приглашает посетителей «дать Мелании голос» посредством твита с медиастанции, расположенной рядом с фигурой. Твиты будут появляться в живом стриме, а лучшие будут опубликованы. Это решение выглядит ответом музея на движение #FreeMelania, возникшее после выборов в 2016 году, когда Мелания выглядела более чем недовольной во время инаугурации ее мужа.
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