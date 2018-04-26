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Кинопоказ, конкурсы и книжную вставку устроят в честь Дня Победы в Ховрине
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Кинопоказ, конкурсы и книжную вставку устроят в честь Дня Победы в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 33 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Патриотический час «Чтобы помнили…», приуроченный ко Дню Победы, пройдет 4 мая в библиотеке №27 района Хорвино. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.
«Дети познакомятся с героями Великой Отечественно войны, посмотрят кадры документальной хроники, почитают стихи о войне, познакомятся с книгами о легендарных героях, примут участие в военных конкурсах, посмотрят мультфильм», — говорится в сообщении.
Гостей будут ждать к 10.00 в библиотеке №27 района Ховрино, которая находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (то)
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