Кинопоказ, конкурсы и книжную вставку устроят в честь Дня Победы в Ховрине

Патриотический час «Чтобы помнили…», приуроченный ко Дню Победы, пройдет 4 мая в библиотеке №27 района Хорвино. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.

«Дети познакомятся с героями Великой Отечественно войны, посмотрят кадры документальной хроники, почитают стихи о войне, познакомятся с книгами о легендарных героях, примут участие в военных конкурсах, посмотрят мультфильм», — говорится в сообщении.

Гостей будут ждать к 10.00 в библиотеке №27 района Ховрино, которая находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (то)