Дата проведения ММКФ может измениться ‐ Михалков

Дату проведения Московского международного кинофестиваля могут перенести с июня на апрель, сообщил президент ММКФ Никита Михалков . Его слова передает «Интерфакс»

По его мнению, перенос даты обусловлен тем, что так будет удобнее — и организаторам, и журналистам, и участникам мероприятия.

Мы думаем, что с точки зрения места фестиваля в фестивальном движении, фестивальной чреде, конечно, апрель — самое удобное. Потому что мы находимся между Берлином и Каннами, и меньше нервотрепки, меньше суеты у журналистов, больше возможностей отбора и так далее

— Никита Михалков.

Заявка на перенос даты уже отправлена, но окончательное принятие решения остается за Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров.

Традиционное время проведения кинофестиваля — июнь. В этом году его пришлось перенести на апрель из-за чемпионата мира по футболу.

Московский международный кинофестиваль в этом году открылся 19 апреля. Закрытие запланировано на 26 апреля. На суд зрителей представили 212 картин из 60-ти стран мира.