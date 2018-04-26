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Дата проведения ММКФ может измениться ‐ Михалков
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Дата проведения ММКФ может измениться ‐ Михалков 

360tv.ru 18 минут назад
Дату проведения Московского международного кинофестиваля могут перенести с июня на апрель, сообщил президент ММКФ Никита Михалков. Его слова передает «Интерфакс».
По его мнению, перенос даты обусловлен тем, что так будет удобнее — и организаторам, и журналистам, и участникам мероприятия.
Мы думаем, что с точки зрения места фестиваля в фестивальном движении, фестивальной чреде, конечно, апрель — самое удобное. Потому что мы находимся между Берлином и Каннами, и меньше нервотрепки, меньше суеты у журналистов, больше возможностей отбора и так далее
— Никита Михалков.
Заявка на перенос даты уже отправлена, но окончательное принятие решения остается за Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров.
Традиционное время проведения кинофестиваля — июнь. В этом году его пришлось перенести на апрель из-за чемпионата мира по футболу.
Московский международный кинофестиваль в этом году открылся 19 апреля. Закрытие запланировано на 26 апреля. На суд зрителей представили 212 картин из 60-ти стран мира.
Режиссер Никита Михалков признал, что обвиняемый в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн заслуживает приза за вклад в кинематограф.
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