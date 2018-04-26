Михалков попросил навсегда перенести ММКФ на апрель 

Московский кинофестиваль в этом году начался раньше обычного, уступив конец июня Чемпионату мира по футболу. Однако организаторам мероприятия этот опыт понравился. Как рассказал журналистам президент ММКФ Никита Михалков, он попросил Международную федерацию киноархивов (FIAF) выдать фестивалю разрешение проходить в апреле.
«Погода не радует, но это не страшно, я все равно думаю, что в фестивальной череде апрель самый удобный, потому что мы находимся между Берлином и Каннами, меньше нервотрёпки, меньше суеты журналистов, больше возможностей отбора. Но это как решит ФИАФ (FIAF, Международная федерация киноартисты), мы эту заявку подали», — сказал он.
«Время летних отпусков, конец июня, много приезжих, это, конечно, приятно, но очень обидно, что люди, которые могли бы прийти на фестиваль, в это время в отпусках… Я думаю, мы будем просить и настаивать, чтобы нас оставили в апреле», — подчеркнул Михалков.
В целом, подводя итоги прошедшего фестиваля, он отметил, что «были какие-то неурядицы и детали, но таких претензий, которые были когда-то, на этом фестивале не было».
«Я посмотрел довольно много картин, среди них довольно много хороших… Что важно, я говорил с членами жюри, и они сказали, что смотрели хорошее кино. Тем более интересно, кто окажется победителем», — добавил президент ММКФ.
Всего, по словам Михалкова, за фестивальную неделю удалось показать 212 фильмов, из них 88 российских, причем почти половина (42) — картины, снятые в регионах. Кинематографист отметил, что отечественное региональное кино развивается, и возможно, в скором времени в России появится фестиваль регионального кино.
Президент ММКФ также прокомментировал строительство будущего фестивального центра. По его словам, «проект есть, все движется очень планомерно и безостановочно». «Конечно, нам нужно иметь свое здание, потому что мы как пасынки сейчас… Хочется иметь свой центр, надеюсь, в обозримом будущем мы его получим Все на бумагах, все в документах», — пояснил он.