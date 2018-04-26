Михалков попросил навсегда перенести ММКФ на апрель

Московский кинофестиваль в этом году начался раньше обычного, уступив конец июня Чемпионату мира по футболу. Однако организаторам мероприятия этот опыт понравился. Как рассказал журналистам президент ММКФ Никита Михалков , он попросил Международную федерацию киноархивов (FIAF) выдать фестивалю разрешение проходить в апреле.

«Погода не радует, но это не страшно, я все равно думаю, что в фестивальной череде апрель самый удобный, потому что мы находимся между Берлином и Каннами, меньше нервотрёпки, меньше суеты журналистов, больше возможностей отбора. Но это как решит ФИАФ (FIAF, Международная федерация киноартисты), мы эту заявку подали», — сказал он.

«Время летних отпусков, конец июня, много приезжих, это, конечно, приятно, но очень обидно, что люди, которые могли бы прийти на фестиваль, в это время в отпусках… Я думаю, мы будем просить и настаивать, чтобы нас оставили в апреле», — подчеркнул Михалков.

В целом, подводя итоги прошедшего фестиваля, он отметил, что «были какие-то неурядицы и детали, но таких претензий, которые были когда-то, на этом фестивале не было».

«Я посмотрел довольно много картин, среди них довольно много хороших… Что важно, я говорил с членами жюри, и они сказали, что смотрели хорошее кино. Тем более интересно, кто окажется победителем», — добавил президент ММКФ.

Всего, по словам Михалкова, за фестивальную неделю удалось показать 212 фильмов, из них 88 российских, причем почти половина (42) — картины, снятые в регионах. Кинематографист отметил, что отечественное региональное кино развивается, и возможно, в скором времени в России появится фестиваль регионального кино.

Президент ММКФ также прокомментировал строительство будущего фестивального центра. По его словам, «проект есть, все движется очень планомерно и безостановочно». «Конечно, нам нужно иметь свое здание, потому что мы как пасынки сейчас… Хочется иметь свой центр, надеюсь, в обозримом будущем мы его получим Все на бумагах, все в документах», — пояснил он.