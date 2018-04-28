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Кризисный центр для женщин «Нечаянная радость» откроется в Сочи 28 апреля
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Кризисный центр для женщин «Нечаянная радость» откроется в Сочи 28 апреля 

АиФ — Юг 15 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В центре при сочинском храме иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» на улице Дагомысской, 42б могут проживать более десяти беременных женщин или молодых мам с новорожденными одновременно. Главная цель — сохранить жизнь ребенку, если у будущей матери есть мысли об аборте. В нем уже живут первые постоялицы.
Их обеспечивают трехразовым питанием, вещами и предметами первой необходимости. С женщинами, попавшими в сложную жизненную ситуацию, работают психологи, юристы, специалисты соцзащиты.
Своих пациенток в приют направляют в том числе и врачи перинатального центра.
«Вместе с женщинами мы определяем, в какой именно помощи они нуждаются, вырабатываем алгоритм действий. Кому-то помогаем оформить необходимые документы, кому-то — найти работу», — рассказал настоятель храма отец Александр.
Начало церемонии открытия — в 8:30, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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