Приют для будущих матерей откроют в Сочи

28 апреля в Сочи состоится торжественное открытие многофункционального кризисного центра «Нечаянная радость». Он примет будущих матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В праздничной церемонии примут участие Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор . Об этом сообщило агентство «Живая Кубань».

Центр организован при сочинском храме иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость». В приюте одновременно могут находиться 10 беременных или молодых мам с новорожденными.

За помощью сюда направляют пациенток, в том числе, врачи городского Перинатального центра

— настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отец Александр.

По его словам, вместе с женщинами будут выяснять, какую помощь им необходимо предоставить. Это может быть либо оформление документов, либо поиск работы и так далее. Главная миссия центра — сохранить жизнь будущему ребенку, если вдруг мать задумывается об аборте.