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Приют для будущих матерей откроют в Сочи
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Приют для будущих матерей откроют в Сочи 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: Живая Кубань
28 апреля в Сочи состоится торжественное открытие многофункционального кризисного центра «Нечаянная радость». Он примет будущих матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В праздничной церемонии примут участие Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Об этом сообщило агентство «Живая Кубань».
Центр организован при сочинском храме иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость». В приюте одновременно могут находиться 10 беременных или молодых мам с новорожденными.
За помощью сюда направляют пациенток, в том числе, врачи городского Перинатального центра
— настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отец Александр.
По его словам, вместе с женщинами будут выяснять, какую помощь им необходимо предоставить. Это может быть либо оформление документов, либо поиск работы и так далее. Главная миссия центра — сохранить жизнь будущему ребенку, если вдруг мать задумывается об аборте.
Во время визита делегации Владивостока в Японию в рамках встречи главы столицы Приморья Виталия Веркеенко с Ассоциацией «Владивосток‐Япония» было принято решение открыть Центр продвижения Владивостока в Японии.
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