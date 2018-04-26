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В библиотеках Отрадного впервые прошла акция «Библионочь — 2018»
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В библиотеках Отрадного впервые прошла акция «Библионочь — 2018» 

Управа района Отрадное 19 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
В детском и взрослом отделениях библиотеки № 56 в этом году впервые прошла Всероссийская акция «Библионочь — 2018». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Каждый уголок наших отделений стал мини-площадкой в проведении многочисленных конкурсов, викторин, выступлений, — рассказали в администрации библиотеки.
Так, в детском отделении состоялось мероприятие «Библиосумерки. Время волшебных сказок», в рамках которого дети поучаствовали в сказочном квесте «За пером Жар-птицы» и создали книгу-игру «Страницы волшебных сказок».
В то же время во взрослом отделении библиотеки проходило мероприятие «Кто куда, а мы в библиотеку!», где для всех посетителей была представлена большая музыкально-развлекательная, досуговая программа с выступлением студентов из Гнесинки, вокального дуэта «Неясыть», творческой мастерской «Воплощение русской души». Также в учреждении работало библиокафе «Чайное настроение».
Отметим, что основная тема вечера была посвящена 200-летию Ивана Тургенева. (вт)
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