Прогулки по Москве. Погружаемся в советскую эпоху в поселке Сокол

Sobesednik.ru на презентации новой книги Анны Берсеневой «Кристалла Авроры» и прогулялся по поселку Сокол.

Деревенские дома, узкие улочки, слегка покосившиеся заборы и много зелени: как оказалось, чтобы оказаться ближе к природе, совсем необязательно уезжать из Москвы. Достаточно просто доехать до станции метро «Сокол» в Москве и немного углубиться вдоль по улице Алабяна. Именно там находится первый и единственный кооперативный жилой поселок в столице.

Так называемый «поселок художников», или «город-сад», был построен в 1923 году. Его первыми жителями стали художники, писатели, инженеры, архитекторы и другие представители советской интеллигенции.

Поселок Сокол прекрасен в любую погоду // Фото: «Собеседник»

Между будущими жителями поселка Сокол и властями Москвы тогда было заключено соглашение, по которому вновь созданный кооператив получил землю и право пользоваться жилой площадью в течение 35 лет без ограничений. Чтобы стать членом кооператива, надо было заплатить взнос и цену дома. 600 червонцев в ту пору могли найти только состоятельные люди, поэтому «поселок художников» стал пристанищем советской культурной богемы.

Главным архитектором поселка был Николай Морковников. Помогали ему Виктор Веснин и Алексей Щусев . Поселок старались сделать максимально разнообразным по архитектуре, поэтому строили сразу три вида домов: бревенчатые, каркасно-засыпные и кирпичные. Нестандартный подход использовали и при планировке улиц поселка. Улицы пересекаются под прямыми углами и делят весь жилой кооператив на несколько одинаковых квадратов. Улицы поделены на разные части по ширине, что визуально расширяет территорию. Таким образом решили проблему с маленьким пространством, выделенным под строительство поселка: короткие улицы из-за разной ширины выглядят длиннее.

Все улицы поселка Сокол носят имена знаменитых художников: Саврасова, Врубеля, Брюллова. Пожалуй, все дома в поселке заслуживают внимания, но все же можно выделить несколько особенно интересных построек. Это дом «Инь-Янь» на улице Саврасова (архитектор Владислав Платонов), дом на улице Поленова (архитектора Морковников), дом на улице Сурикова (архитектора Дюрнбаум), сторожевая башня архитекторов братьев Весниных. И конечно, музей, в котором собраны самые интересные артефакты из истории кооператива.

А интересных историй о поселке немало. Например, местные жители любят рассказывать о том, как первые жители поселка еще в 1920-х отмечали там Новый год. Легенды о первой елке, которую охраняли всем кооперативом по ночам, ходят до сих пор. А еще в музее хранится обломок самолета «Максим Горький», который в 1935 году во время учений упал на поселок.

Пострадали некоторые дома и в Великую Отечественную войну. Но ни время, ни исторические обстоятельства, ни периодические попытки властей снести «деревенский оазис» не смогли уничтожить поселок Сокол. Наверное, этого не случилось благодаря тем самым местным жителям, которые относились к поселку как своей малой родине, бережно охраняли каждый ее уголок и учили своих детей тому же. Потомки советских интеллигентов по сей день живут в домах поселка и отражают любые посягательства на этот лакомый кусок земли.

В музее // Фото: «Собеседник»

Обломок самолета, упавшего на поселок в 1935 году // Фото: «Собеседник»

Цифра:

Дом в поселке Сокол площадью 750 квадратных метров с учатком размером в 11 соток стоит, по данным базы объявлений ЦИАН, стоит 844 731 792 рубля.

Так бы и оставался этот поселок надежно спрятанным за стенами высоток на Ленинградском проспекте, если бы не встреча с писательницей Анной Берсеневой, которая выпустила новую книгу «Кристалл Авроры», действие которой происходит именно в московском «городе-саде». Писательница призналась, что к поселку Сокол питает самые нежные чувства, потому что здесь в одном из местных роддомов семь лет назад появилась на свет ее внучка. Именно в тот момент, как сама говорит, Анна Берсенева, она «влюбилась» в поселок Сокол.

Книга «Кристалл Авроры» — это вторая часть трилогии. Первая книга называется «Австрийские фрукты». Обе книги связаны между собой, но лишь отчасти. В центре «Кристалла Авроры» — история жительницы кооперативного поселка Нэлы Гербольд, которая находится в экзистенциальном тупике и решает найти выход из сложной жизненной ситуации, изучая историю своего прадеда Леонида Гербольда, который был одним из первых жителей поселка Сокол. По ходу сюжета героиня находит в своей жизни все больше и больше сходств с жизнью прадеда и в итоге отвечает для себя на многие вопросы. Все ее искания проходят на фоне пейзажей кооперативного поселка, так что, читая книгу, вы сможете окунуться в атмосферу советской эпохи и осознать, какое влияние оказывают те времена на нашу жизнь до сих пор.

Анна Берсенева с удовольствием ответила на вопросы журналистов // Фото: «Собеседник»

Анна Берсенева рассказала, что при написании книги встречалась с жителями поселка, историками, инженерами, пытаясь как можно достовернее описать события давно ушедшей эпохи. Однако центром книги все равно становится современный мир, поэтому воспринимать «Кристалл Авроры» как исторический труд или документальный роман точно не стоит. Это все же художественное произведение, никаких прототипов у героев «Кристалла Авроры» нет. Например, героиня романа живет в доме на реально существующей улице Сурикова, но писательница решила не уточнять номер дома.

Справка:

Анна Берсенева ( Татьяна Александровна Сотникова ) — писательница, доцент Литературного института имени А. М. Горького. Первый роман Анны Берсеневой «Смятение чувств» вышел в 1995 году.

После презентации новой книги журналистам, в том числе и Sobesednik.ru, выпала возможность пообщаться с Анной Берсеневой. Она рассказала, что ее любимые места в Москве — это улица Малая Дмитровка, Патриаршие пруды и Трубная площадь, хорошо знакомые ей по студенческим годам. А вот «собянинские» преобразования и так называемую «новую» Москву писательница не одобряет.

От обсуждения градостроительных тем беседа вновь перешла к литературе. Самым частым местом прогулок для Анны Берсеневой теперь стал поселок Сокол, куда она с удовольствием возвращается снова и снова. И не просто так! Речь ведь идет о трилогии, а значит, новое произведение не за горами. Назвать новую книгу Анна Берсенева решила «Сокол». Читателей снова ждет погружение в советскую эпоху.

Кто-то из собравшихся задал вопрос, не собирается ли Анна Берсенева написать этакий путеводитель по Соколу. По словам писательницы, пока таких планов у нее нет и отказываться от любимого ею жанра психологического романа она пока не готова. Кстати, Анна Берсенева не исключила, что по мотивам ее книжной трилогии вполне могут снять и сериал. Впрочем, говорить о сроках пока рано.

Автограф-сессия // Фото: «Собеседник»