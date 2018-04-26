Депутат Кушпита замолвил слово за школьные дворы

Уже в третий раз за последние полтора года депутаты владимирского горсовета обсудили вопрос о необходимости разработки отдельной городской программы по благоустройству дворовых территорий школьных и дошкольных учреждений.

Все началось с выступления перед депутатами начальника городского управления Елены Малик, которая сообщила о намерении мэрии закупить и установить 56 новых веранд примерно в 20 детских садах города Владимира, на что требуется 7,5 млн рублей. Также в планах управления образования — ремонт фасадов 12 детских садов к началу учебного года. На это необходимо еще 2,5 миллиона.

Посыл, конечно, благой, но есть одно «но». Средства на реализацию данных планов были сняты с другой, не менее важной статьи расходов — требуемые 10 млн изначально были запланированы на ремонт асфальтового покрытия в пяти школах областного центра.

Слово попросил депутат Дмитрий Кушпита, который уверен, что депутатам необходимо срочно разработать и утвердить целую программу по благоустройству дворовых территорий школ и детских садов в городе. Более того, народный избранник считает, что аналогичная программа должна быть разработана и на региональном уровне:

— Привести в порядок асфальтовое покрытие во всех школах и детсадах города — достаточно дорогостоящее мероприятие. Поэтому город один вряд ли сможет «вытянуть» эту программу, если мы ее разложим на 5 лет, и я думаю, что эту тему нужно обязательно обсуждать с депутатами Законодательного Собрания, чтобы была еще наша региональная программа по благоустройству территорий дошкольных и школьных учреждений.

С позицией депутата Кушпиты согласилась глава города Владимира Ольга Деева , которая предложила рассмотреть проблему на президиуме горсовета и пригласить на него депутатов областного парламента. Заседание президиума намечено на май.

Как сообщил корреспонденту «ТВ-МИГ» Дмитрий Кушпита уже по завершению заседания, особое внимание при реализации программы, если она будет разработана, следует обратить на состояние беговых дорожек школьных стадионов. На сегодняшний день в тотальном большинстве школ они травмоопасны для детей.

С позицией нардепа трудно не согласиться. В 2015 году мы для примера приводили фотографии беговых дорожек школы №32 на улице Верхняя Дуброва. С тех пор прошло три года, а состояние дорожек только ухудшилось.

Не лучше ситуация и в детских садах города. На том же заседании горсовета депутат Дмитрий Хлыщёв замолвил слово за детский сад № 9 «Ручеек», расположенный на улице Модорова:

— Во время депутатского приема избирателей ко мне обратилась заведующая детским садом №9 Наталья Владимировна Ларина . После обильного снегопада, а затем потепления, с крыши детского сада упали большие глыбы льда, на крыльцо данного сада и сильно их повредили. Крыльцо находится в аварийном состоянии, детей водят через пожарный вход, который не оборудован ни перилами, ни козырьком. Кровля детского сада №9 нуждается в капитальном ремонте после обильного таяния снега на крыше, потолок пожелтел до подтёков, есть заключение электрика о том, что светильник в музыкальном зале перегорел из-за короткого замыкания в следствие подтеков на потолке. Каждое помещение второго этажа нуждается в косметическом ремонте. На территории ДОУ асфальт находится в плохом состоянии, верхний слой асфальтового покрытия трескается, крошится. При уборке территории куски асфальта вымываются и образуются ямы.

Депутат Хлыщёв отметил, что, как и в случае с верандами, детскому саду было выписано предписание Роспотребнадзора о необходимости восстановления асфальтового покрытия в данном детском саду в срок до 1 августа 2014 года. Прошло почти 4 года, а воз и ныне там…

Так что у школьников, детсадовцев и их родителей остается надежда только на долгосрочную программу благоустройства. Если, конечно, в бюджетах, трещащих по швам, удастся отыскать требуемые солидные суммы.