Молодые люди из Преображенки стали участниками фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества»

Студенты Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 стали участниками военно-спортивных состязаний.

Московский региональный этап XII Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» пошел в Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука.

Соревнования были разделены на четыре этапа: спортивный, военный, общекомандный и конкурс капитанов. Ко всем испытаниям ребята неплохо подготовились: смогли оказать неотложную помощь «раненому» товарищу, разобрали и собрали автомат Калашникова, показали свою силу и выносливость, выполнив спортивные упражнения. Под конец капитаны померялись силами в армрестлинге.