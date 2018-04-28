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Молодые люди из Преображенки стали участниками фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества»
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Молодые люди из Преображенки стали участниками фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» 

Управа района Преображенское 33 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
Студенты Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 стали участниками военно-спортивных состязаний.
Московский региональный этап XII Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» пошел в Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука.
Участниками соревнования стали студенты КИГМ №23 Олег Воронин, Сергей Державин, Александр Зиновьев, Максим Крючков и Алексей Взоров. Выступления ребят прошли успешно.
Соревнования были разделены на четыре этапа: спортивный, военный, общекомандный и конкурс капитанов. Ко всем испытаниям ребята неплохо подготовились: смогли оказать неотложную помощь «раненому» товарищу, разобрали и собрали автомат Калашникова, показали свою силу и выносливость, выполнив спортивные упражнения. Под конец капитаны померялись силами в армрестлинге.
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